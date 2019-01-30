مران الزمالك - تدريبات استشفائية للأساسيين

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 16:48

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - مصر للمقاصة

أدي لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة مصر للمقاصة تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

واشتملت تدريبات اليوم على فقره تأهيليه واستشفائية بجمانيزيوم النادي تحت قياده شيخ بوزيان مدرب الأحمال.

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وفاز الزمالك على المقاصة 4-1 أمس الثلاثاء في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك فاز بفضل هدفين لمحمود علاء ومثلهما لفرجاني ساسي ليواصل الأبيض ركضه وتأمينه لصدارة الدوري حيث حصد نقطته الـ45 من 18 مباراة ليواصل الابتعاد بالقمة في ظل ملاحقة الأهلي وبيراميدز.

الزمالك في إفريقيا

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