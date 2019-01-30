مستشفى الأهلي - الآشعة تحسم مدة غياب علي لطفي بعد الإصابة في الكتف

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 12:25

كتب : FilGoal

علي لطفي - الأهلي

يجري علي لطفي حارس مرمى فريق الأهلي آشعة على الكتف لتحديد حجم إصابته ومدة الغياب.

وكان لطفي قد تعرض للإصابة في الكتف خلال مران الفريق الأحمر قبل المباراة الماضية أمام وادي دجلة.

وخاض لطفي تدريبات تأهيلية على مدار اليومين الماضيين كما لم يشارك في تدريبات الحراس.

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ومن المنتظر أن تحسم الآشعة التي يجريها لطفي حجم إصابته ومدة الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا التنزاني مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وينفرد الأهلي بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على فيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري.

الأهلي علي لطفي

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