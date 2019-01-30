جوارديولا: إذا أردنا الاستمرار في المنافسة علينا قبول التحدي

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن الموسم سينتهي بعد أربعة أشهر من الآن، وما زال هناك الكثير من الألقاب والنقاط ليلعب عليها الفريق.

وفشل سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، وذلك بالخسارة من نيوكاسل يونايتد 1-2 ليلة الثلاثاء.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعرف ما يشعر به أعضاء الفريق الآن، وأنا قريب منهم".

وأضاف "في بعض الأحيان تسير الأمور لصالحك، وفي بعض الأوقات لا يحدث ذلك، حققنا الفوز في 8 مباريات متتالية وسجلنا 30 هدفا دون أن نستقبل، ولكن في بعض الأوقات لا تسير الأمور لصالحك".

وواصل جوارديولا "في الأسبوع القادم ستكون مواجهات صعبة أمام أرسنال وإيفرتون وتشيلسي، إذا أردنا الاستمرار علينا أن نقبل بالتحدي".

وأتم المدرب الإسباني "نحن في شهر يناير وما زلنا خلف المتصدر، ولكن هناك الكثير من الألقاب والنقاط لنلعب عليها".