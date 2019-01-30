سولشاير: فخور بالروح القتالية للاعبين.. لذلك سعيد بالنقطة

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 11:27

كتب : محمد سمير

سولشاير - مانشستر يونايتد - توتنام

أعرب أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن فخره بالروح القتالية للاعبين خلال مواجهة بيرنلي.

وحول مانشستر يونايتد تأخره بهدفين نظيفين امام بيرنلي حتى الدقيقة 87 إلى التعادل بهدفين لكل منهما.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير.

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وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي: "قبل طريقي إلى هنا توقفت عدة مرات والكثير تحدث معي عن الروح العظيمة والقتالية التي عادوا بها كانت رائعة".

وأضاف "لذلك بالطبع أنا سعيد بالنقطة لكن كان من الممكن أن نحصل على ثلاث نقاط في النهاية لكن الوقت انتهى".

وتابع "هذه المباراة جيدة للتعلم وأصبح لديك إجابة على سؤال هل يمكن لمانشستر يونايتد العودة إذا تأخروا بهدف أو هدفين".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن أرسنال وتشيلسي.

وعن قرار مشاركة أندرياس بيريرا في أول مشاركة له في الدوري منذ أغسطس أوضح سولشاير "كان قرارا صائبا، لسوء الحظ تورط بيريرا في الهدف الأول لكننا نلعب كفريق كامل".

وأتم حديثه "هناك أكثر من موقف علينا التعلم منه في المباريات المقبلة والأهم هو الروح القتالية للاعبين".

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا

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