كهربا وطارق حامد يغيبان عن الزمالك أمام النجوم بسبب الإيقاف

يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك عن مباراة فريقه ضد النجوم يوم 9 فبراير المقبل في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز بسبب الإيقاف.

وحصل كهربا على الإنذار الثالث في الفوز على مصر للمقاصة اليوم الأربعاء 4-1 في الجولة الـ20.

وكان جناح الزمالك حصل على الإنذار الأول ضد بتروجيت في الجولة الأولى، ثم ضد النجوم في الجولة الرابعة.

وشارك كهربا في 15 مباراة مع الزمالك في الدوري، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 7.

وتلقى حامد إنذارا في الدقيقة 33 من مباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في الجولة 20 بعد خطأ على شيمليس بيكلي ليمنحه الحكم محمود البنا بطاقة صفراء.

وتعد تلك البطاقة الصفراء الثالثة لحامد في الدوري، بعد أن نال بطاقتين من قبل في مباراتي الزمالك ضد حرس الحدود والداخلية.

ولم يغب حامد عن أي مباراة في الدوري مع الزمالك هذا الموسم سوى لقاء بتروجيت في مطلع الموسم وانتهى 0-0، ولقاء وادي دجلة الذي فاز فيه الأبيض 4-2.

وكذلك يغيب حازم إمام نظرا لطرده ضد مصر للمقاصة.

ويقابل الزمالك النجوم يوم 9 فبراير المقبل، في حين انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز الفريق الصاعد حديثا.

الزمالك فاز على المقاصة بفضل هدفين لمحمود علاء ومثلهما لفرجاني ساسي ليواصل الأبيض ركضه وتأمينه لصدارة الدوري حيث حصد نقطته الـ45 من 18 مباراة ليواصل الابتعاد بالقمة في ظل ملاحقة الأهلي وبيراميدز.

وحقق الزمالك أمرا لم يحدث طوال تاريخه في مواجهاته مع مصر للمقاصة، هو الفوز عليه ذهابا وإيابا في الدوري.

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