مراوغات أوباما الرائعة تمنح ساسي هدف الزمالك الثالث ضد المقاصة

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 21:21

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك - بيراميدز

أنهى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الأمور عمليا بين فريقه وبين مصر للمقاصة بالهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بعد هدفي محمود علاء، وفي الشوط الثاني، راوغ يوسف إبراهيم "أوباما" أكثر من لاعب قبل أن يأخذ التونسي الكرة من بين أقدامه ويمر من أحمد عبد العزيز "مودي".

وانفرد ساسي بأحمد عادل عبد المنعم ليسجل الهدف الثالث للأبيض، ويعادل ما سجله الأهلي في شباك نفس الحارس في المباراة الماضية للفريق الفيومي.

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وسجل ساسي المنضم للزمالك مطلع هذا الموسم هدفه الثاني على التوالي مع الأبيض بعد أن سجل في التعادل ضد بيراميدز 3-3.

ويعد هذا هدف ساسي الخامس مع الزمالك هذا الموسم.

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