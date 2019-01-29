لا يستطيع التوقف عن التهديف.. محمود علاء يصنع التاريخ ويسجل مرتين لـ الزمالك ضد المقاصة

واصل محمود علاء التسجيل للزمالك، وواصل تصدر قائمة هدافي الدوري بالهدفين الأول والثاني للأبيض ضد مصر للمقاصة.

تمريرة من طارق حامد إلى داخل منطقة الجزاء – الصناعة الأولى للاعب وسط منتخب مصر هذا الموسم – واجهها محمود علاء بباطن القدم مسجلا الهدف الـ11 له في الدوري.

4 دقائق فقط انتظرها علاء لصناعة التاريخ، ركلة جزاء احتسبها محمود البنا لصالح الأبيض بعد خطأ من صلاح ريكو على عمر السعيد.

ووضع علاء ركلة الجزاء بهدوء مسجلا هدفه الـ12 في الدوري لينفرد بصدارة هدافي الدوري بفارق 3 أهداف عن أحمد علي كامل مهاجم المقاولون.

وبذلك، تشارك علاء مع محمود فتح الله في لقب أكثر مدافع سجل في موسم واحد في الدوري برصيد 12 هدفا، حيث حقق مدافع الزمالك السابق نفس العدد من الأهداف مع الإنتاج الحربي في موسم واحد.

وبالتالي تظل فرصة علاء كبيرة لزيادة الرقم مع تبقي 16 مباراة للفريق الأبيض في المسابقة.

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