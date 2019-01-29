تشكيل أرسنال - أوزيل والنني يعودان.. وسالا متواجد مع كارديف رغم الغياب

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه أمام كارديف سيتي بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة الألماني ميسوت أوزيل إلى التشكيل الأساسي بعد فترة من الغياب عن المشاركة منذ البداية، وكذلك محترفنا المصري محمد النني.

وتواجد الثنائي إيمريك أوباميانج وألكساندر لاكازيت في الهجوم.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: ليشتشتاينر، موستافي، مونريال، كولاسيناس.

الوسط: محمد النني، جيندوزي، توريرا.

الهجوم: أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.

📋 Here's our team news for tonight's game! 🔙 @MesutOzil1088 returns to the starting XI 🌟 @LacazetteAlex and @Aubameyang7 pair up in attack 🇺🇾 @LTorreira34 also starts #️⃣ #ARSCAR — Arsenal FC (@Arsenal) January 29, 2019

أما كارديف سيتي وفي بادرة تعاطف مع اللاعب إيمليانو سالا المفقود في واقعة تحطم طائرته أثناء التوجه للانضمام إلى الفريق الويلزي، فقد تواجد اسم الأرجنتيني في قائمة المدرب نيل وارنوك للقاء.

أرسنال يتواجد في المركز الخامس برصيد 44 نقطة فيما يحتل كارديف المركز الـ18 برصيد 19 نقطة.

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