تشكيل أرسنال - أوزيل والنني يعودان.. وسالا متواجد مع كارديف رغم الغياب

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 20:49

كتب : FilGoal

النني أوزيل

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه أمام كارديف سيتي بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة الألماني ميسوت أوزيل إلى التشكيل الأساسي بعد فترة من الغياب عن المشاركة منذ البداية، وكذلك محترفنا المصري محمد النني.

وتواجد الثنائي إيمريك أوباميانج وألكساندر لاكازيت في الهجوم.

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وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: ليشتشتاينر، موستافي، مونريال، كولاسيناس.

الوسط: محمد النني، جيندوزي، توريرا.

الهجوم: أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.

أما كارديف سيتي وفي بادرة تعاطف مع اللاعب إيمليانو سالا المفقود في واقعة تحطم طائرته أثناء التوجه للانضمام إلى الفريق الويلزي، فقد تواجد اسم الأرجنتيني في قائمة المدرب نيل وارنوك للقاء.

أرسنال يتواجد في المركز الخامس برصيد 44 نقطة فيما يحتل كارديف المركز الـ18 برصيد 19 نقطة.

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