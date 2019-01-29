بعد شجاره مع ماكجريجور.. إيقاف حبيب محمدوف 9 أشهر وتغريمه نصف مليون دولار

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 20:35

كتب : FilGoal

محمدوف

أوقف الملاكم الروسي حبيب نورمحمدوف لمدة 9 أشهر عن ممارسة أنشطة اللعبة بعد شجاره الشهير مع الملاكم الأيرلندي كونور ماكجريجور.

ولكن محمدوف قد يُمنح فرصة تخفيض العقوبة لمدة 3 أشهر حال مشاركته في أنشطة الخدمة الاجتماعية وهو ما يتضمن رسائل ضد ممسارة البلطجة بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

كما سيتعرض الروسي الذي حقق انتصاره رقم 27 على كونور بدون أي هزيمة لغرامة تبلغ نصف مليون دولار.

أخبار متعلقة

محمدوف: أتابع صلاح في الملاعب الأوروبية.. نحتاج نماذج كثيرة مثله مايويذر يرحب بنزال أمام حبيب نورمحمدوف

محمدوف وبعد الانتصار على كونور تسلق سور الحلبة ليواجه زملاء الملاكم الأيرلندي مما أدى إلى شجار كبير في أرض الحلبة واشتباكات بين الطرفين.

العقوبة الموقعة على الملاكم الروسي يتمنعه من التواجد في حلبات القتال الحر UFC حتى شهر يونيو على أقصى تقدير، أو شهر أكتوبر حال إكمال العقوبة حتى نهايتها.

حبيب نورمحمدوف

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير مرتضى لـ عبد الحفيظ: لا مانع من أن تقود مباراة لـ الزمالك تحكيميا.. سنفوز أيضا 19 دقيقة | الدوري المصري
كهربا يغيب عن الزمالك أمام النجوم بسبب الإيقاف 22 دقيقة | الدوري المصري
ليلة بيضاء رائعة.. الزمالك يضرب المقاصة 4 مرات ويحقق ما لم يحدث في تاريخه 42 دقيقة | الدوري المصري
هل يقود الهلال؟ العين يعلن رحيل مدربه زوران ماتيتش 43 دقيقة | الوطن العربي
مباشر في إنجلترا - أرسنال 0 كارديف 0.. سيتي 1 نيوكاسل 0 54 دقيقة | أوروبا
مراوغات أوباما الرائعة تمنح ساسي هدف الزمالك الثالث ضد المقاصة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة

قد ينال إعجابك