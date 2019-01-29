بعد شجاره مع ماكجريجور.. إيقاف حبيب محمدوف 9 أشهر وتغريمه نصف مليون دولار

أوقف الملاكم الروسي حبيب نورمحمدوف لمدة 9 أشهر عن ممارسة أنشطة اللعبة بعد شجاره الشهير مع الملاكم الأيرلندي كونور ماكجريجور.

ولكن محمدوف قد يُمنح فرصة تخفيض العقوبة لمدة 3 أشهر حال مشاركته في أنشطة الخدمة الاجتماعية وهو ما يتضمن رسائل ضد ممسارة البلطجة بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

كما سيتعرض الروسي الذي حقق انتصاره رقم 27 على كونور بدون أي هزيمة لغرامة تبلغ نصف مليون دولار.

محمدوف وبعد الانتصار على كونور تسلق سور الحلبة ليواجه زملاء الملاكم الأيرلندي مما أدى إلى شجار كبير في أرض الحلبة واشتباكات بين الطرفين.

العقوبة الموقعة على الملاكم الروسي يتمنعه من التواجد في حلبات القتال الحر UFC حتى شهر يونيو على أقصى تقدير، أو شهر أكتوبر حال إكمال العقوبة حتى نهايتها.