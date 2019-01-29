المصري أنهى تعاقده مع محمد صالح مدافع المنتخب الفلسطيني، وتتبقى فقط بعض التفاصيل للإعلان الرسمي.

حمد إبراهيم المدرب العام للمصري قال لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد صالح مدافع المنتخب الفلسطيني ووصلت البطاقة الدولية الخاصة به".

وأوضح "مساء اليوم (الثلاثاء) سنحصل علي الموافقة الأمنية ومن ثم يتم قيده على الفور".

محمد صالح يلعب في نادي فلوريانا المالطي، ويبلغ من العمر 25 عاما، وقد شارك مع منتخب فلسطين في مباراتي سوريا والأردن بكأس آسيا، وغاب عن لقاء أستراليا للطرد.

وتطرق حمد إلى موقف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائلا: "أنهينا جميع الاتفاقات مع شيكابالا يتبقي فقط الاتفاق النهائي مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "عازمون على الاستمرار في الطريق الصحيح".

وعلم FilGoal.com من حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري اتفاق النادي مع اللاعب والنادي اليوناني على كافة التفاصيل ويتبقى فقط حسم الأمر مع الزمالك في جلسة اليوم.

وقال حسن عمار: "أتممنا الاتفاق مع شيكابالا لينضم إلينا لمدة موسم ونصف إذا وافق الزمالك".

وأضاف عضو مجلس إدارة المصري "اتفقنا مع اللاعب الحصول على 2 مليون جنيه في الستة أشهر المقبلة ثم 3 مليون في الموسم المقبل".

وتابع عمار "أما بالنسبة للنادي اليوناني، فسنقوم بدفع 20 ألف يورو لفريق أبولون من أجل شيكابالا".

وكان شيكابالا قد انتقل إلى صفوف أبولون اليوناني على سبيل الإعارة من الزمالك في الصيف الماضي.

وخاض شيكابالا 11 مباراة مع فريقه اليوناني وسجل هدفا وصنع آخر.

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