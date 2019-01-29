تقرير مغربي: الرجاء يفاوض كارتيرون

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الرجاء يتفاوض مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجاء دخل في مفاوضات مع كارتيرون لتولي المسؤولية خلفا للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وكان جاريدو - مدرب الأهلي الأسبق – رحل عن تدريب الرجاء عقب الخسارة من الرجاء من النجم الساحلي التونسي 2-0 في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقاد جاريدو الرجاء من يوليو 2017 حتى إقالته في يناير الجاري، وفاز مع الفريق المغربي بكأس المغرب 2017 وبكأس الكونفدرالية 2018.

فيما رحل كارتيرون عن الأهلي بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا من الترجي التونسي وتوديع كأس زايد للأندية الأبطال على يد الوصل الإماراتي.