سولشاير: المركز الرابع؟ طموحنا أكبر من ذلك

رفع النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من سقف طموحات فريقه هذا الموسم الذي لن يكتفي فيه بالدخول ضمن المربع الذهبي والتأهل فقط لدوري أبطال أوروبا بس يسعى للتتويج ببطولة أيضا وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء بيرنلي.

بدأ سولشاير حديثه بالتأكيد على ماهية الشياطين الحمر فقال "نحن مانشستر يونايتد، يجب أن يكون الفوز بالدوري هو طموحنا دائما"

وتابع "لا يمكننا فعل ذلك هذا الموسم لكننا نتطلع لفعل ذلك مستقبلا"

وعن البطولات الممكنة هذا الموسم قال المدرب النرويجي "لدينا دوري أبطال أوروبا، لدينا كأس الاتحاد الإنجليزي. لا يمكننا فقط أن نقول نأمل أن نتواجد ضمن الأربعة الكبار فقط، يجب أن نسأل أنفسنا هل يمكننا تحقيق لقب ما هذا الموسم؟"

وأكمل "أدخل كل مباراة كمدرب لمانشستر يونايتد بنية الفوز"

وأتم "إذا فزت بالبطولات يصبح ذلك يوما رائعا للجميع في النادي. أفضل وقت في حياتك هو وقت الفوز بالكؤوس لأنك لا تعرف متى سيكون التتويج القادم".

يونايتد الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع سيواجه الفريق اللندني ذاته في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بينما سيواجه باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان أولي جونار سولشاير قد بدأ بداية تاريخية مع الشياطين الحُمر بعدما انتصر في 8 مواجهات متتالية بين الدوري وكأس الاتحاد لكنه يواجه جدولا صعبا في فبراير ومارس.