ليفربول إيكو: فان دايك قد يغيب عن مواجهة ليستر سيتي

كشف موقع "ليفربول إيكو" أن الهولندي فيرجيل فان دايك قد يغيب عن فريقه ليفربول في مواجهة ليستر سيتي يوم الأربعاء في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول منافسه ليستر في مواجهة صعبة، في مشواره نحو اقتناص بطولة الدوري.

وذكر موقع "ليفربول إيكو" أن فان دايك لم يشارك حتى الآن في أي مران كامل مع ليفربول منذ العودة من معسكر دبي.

ويعاني المدافع الهولندي القوي من المرض، ويغيب بسببه عن التدريبات.

ولم يغب فان دايك عن أي مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 30 يناير 2018.

وشارك فان دايك الذي يقدم أداء مميزا مع ليفربول هذا الموسم في 29 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

وغاب المدافع الهولندي صاحب الـ27 عاما عن ليفربول في مباراتين فقط هذا الموسم خسرهما الريدز، 2-1 من ولفرهامبتون في كأس إنجلترا وبنفس النتيجة من تشيلسي في كأس الرابطة.

يذكر أن ليفربول يعاني من أزمة دفاعية بتواجد فان دايك وجويل ماتيب فقط كمدافعين جاهزين في ظل إصابة ديان لوفرين وجو جوميز.