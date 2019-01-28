خاص الحضري لـ في الجول: انضمامي لـ النجوم؟ أنا جندي جاهز لو أرادني المنتخب

الإثنين، 28 يناير 2019 - 23:44

كتب : بسام أبو بكر

عصام الحضري

وصف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية انضمامه للنجوم بـ"تحدي بينه وبين نفسه".

وقال الحضري لـ FilGoal.com: "مازلت أؤكد إنني جندي، التحدي الذي دخلته سيجعل الناس تتحدث عني".

ولم ينف الحضري أو يؤكد تراجعه عن الاعتزال الدولي قائلا: "لو تم استدعائي للمنتخب، فأنا جاهز".

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وكان الحضري وقع على عقود انضمامه لنادي النجوم رسميا بعد انتهاء علاقته مع الاسماعيلي ، وسيتم الاعلان الرسمي عن الصفقة بالإضافة إلى تعاقدات النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء.

FilGoal.com

كشف في وقت سابق قرار الإسماعيلي بالاستغناء عن الحضري بعد التسوية ودفع الأخير لمبلغ 500 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

خاض الحضري هذا الموسم 15 مباراة مع الإسماعيلي بمسابقتي الدوري وكأس مصر.

واستقبلت شباك الحضري 17 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات.

ويحتل النجوم المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

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