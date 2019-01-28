مينيوليه: تألق أليسون جعلني أتقبل فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء

الإثنين، 28 يناير 2019 - 15:05

كتب : FilGoal

أليسون

يعتقد سيمون مينيوليه حارس ليفربول أن زميله أليسون بيكر يستحق المشاركة بشكل أساسي منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي، على الرغم من جلوس البلجيكي على مقاعد البدلاء بسبب تألق البرازيلي الدولي.

وقال مينيوليه في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أكدت من قبل أنني لا أريد الجلوس على مقاعد البدلاء. بالطبع أريد اللعب، لكن في ظروف معينة عليك تقبل الوضع الذي لا يمكنك السيطرة عليه. كل ما يمكنني فعله هو التدريب بقوة".

وأضاف "الشيء الجيد هو أنني لاعب محترف، وأعتقد أن الجميع يوافقون على هذا. أعلم جيداً أنه يجب علي العمل من أجل نفسي، من أجل مستقبلي ومهنتي احتاج للحفاظ على مستواي".

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وواصل "يحتاج الفريق لأن نقوم بدفع بعضنا البعض. هذا ما يريده مني مدرب حراس المرمى. يجب علينا أن ندفع بعضنا البعض إلى أعلى مستوى. إذا لم أقم بهذا، سيكون له تأثيراً سيئاً على الباقيين وتحديداً أليسون".

وأوضح عن الجلوس احتياطيا لأليسون "يمكنني أن أقبل الأمر أسهل الآن، الفريق يلعب بشكل جيد. وأليسون في غاية الأهمية بالنسبة للفريق".

وأتم "نحن نقاتل من أجل الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال. أنا لاعب في ليفربول وسأخدم النادي بأقصى ما يمكنني، عقب ذلك سنرى ما سيحدث. بالتأكيد لن يحدث شيء هذا الشهر، وسنرى ما سيحدث في الصيف. أتمنى أن نكون قد حققنا الدوري ودوري الأبطال".

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أليسون سيمون مينيوليه ليفربول

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