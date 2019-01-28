حارس ليفربول: الفريق الحالي أقرب للقب الدوري من فريق 2014 لهذا السبب

يعتقد سيمون مينيوليه حارس ليفربول أن فريق ليفربول الحالي أقرب للقب الدوري من فريق 2014 لعدة أسباب.

وكان مينيوليه ضمن الفريق الذي نافس على اللقب وأنهى موسم 2013-2014 خلف مانشستر سيتي في المركز الثاني بفارق نقطتين. ومع ذلك، يعتقد البلجيكي أن تشكيل يورجن كلوب الحالي قادر بشكل كبير على المنافسة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال مينيوليه في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد تغير الكثير من الأمور على مدى السنوات الخمس الماضية هنا. لم يتبقى أحد من الفريق الذي نافس على اللقب سوى جوردن هندرسون، دانييل ستوريدج وأنا، في ذلك الوقت، كان يسجل أهداف الفريق لويس سواريز وستوريدج. كان لدينا فريق جيد بالفعل في موسم 2013-2014 ولكن في اللحظة التي يتعرض فيها الفريق لإصابة أو اثنين تصبح الأمور صعبة".

وأضاف "الفارق الأكبر بين الفريق الحالي وفريق ذلك الموسم، هو وجود دكة بدلاء تمكننا من التعامل مع الإصابات. لذلك نحن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه في ذلك الوقت. إن الجودة العامة لهذا الفريق هي الأفضل على الإطلاق. عندما نخوض مباراة خلال التدريب، يكون الأمر مثل مباراة قمة في الدوري. ليست مباراة بين فريق أساسي وفريق احتياطي".

العلاقة المستمرة مع ليفربول منذ خمس سنوات ونصف حتى الآن تعني أن مينيوليه يعرف ما يعنيه للنادي الفوز باللقب هذا الموسم.

وتابع صاحب القميص رقم 22: "سيصبح كل اللاعبين هنا أساطير على الفور. سيكون الأمر رائعًا بعد فترة طويلة من الغياب. لكن الآن ليس وقت التفكير في ذلك. في غرفة الملابس لا نتحدث أبداً عن اللقب".

وأكمل "نحن نعلم أننا منافسين أقوياء، لا يجب أن نشعر بالغرور. إنه أمر إيجابي في هذه المرحلة من الموسم ولكن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة. نحن بحاجة للحفاظ على هذا المستوى للبقاء في السباق".

وأردف "لقد فزنا باخر مباراتين منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي. هذه الهزيمة جعلت الأمور محتدمة في الصراع على القمة. لكننا نقدم أداء قوي على نفس مستوى المنافس. لذا لدينا إيمان قوي. جميع المشجعين متعطشون ومتحمسون لذلك".

وأتم الدولي البلجيكي "لقب الدوري هو أكبر شيء يمكنك القتال من أجله. كلنا لدينا دور نلعبه من أجل دفع اللاعبين والقيام بعملنا بأفضل ما يمكننا لمساعدتنا على تحقيق اللقب".