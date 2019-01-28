بالفيديو – في غياب نيمار.. دي ماريا يكمل مثلث هجوم سان جيرمان ويقوده لرباعية

في غياب نيمار، قدم أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان مباراة كبيرة وأسهم مع إدينسون كافاني وكيليان مبابي في الفوز على ستاد رين 4-1 في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

وغاب نيمار عن سان جيرمان بسبب إصابته القوية التي تعرض لها في المباراة السابقة ضد ستراسبورج، ويزعم راديو مونت كارلو أن النجم البرازيلي سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة في دوري أبطال أوروبا. ( اقرأ التفاصيل )

وصنع دي ماريا الهدف الأول لكافاني في الدقيقة السابعة من عرضية متقنة قابلها مهاجم منتخب أوروجواي برأسية قوية.

ورد مباي نيانج بهدف التعادل لرين في الدقيقة 28 من مقابلة لكرة عرضية.

عاد دي ماريا ليتقدم بنفسه لسان جيرمان في الدقيقة 60 بهدف جميل بعد كرة طولية من تياجو سيلفا وانطلق بها وأودعها الشباك من فوق الحارس.

وعزز مبابي التقدم بهدف ثالث بعد تمريرة من جوليان دراكسلر.

ثم صنع مبابي بنفسه الهدف الرابع لكافاني بعد هجمة سريعة للفريق الفرنسي.

بالفوز، عزز سان جيرمان تصدره للدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليل أقرب ملاحقيه.