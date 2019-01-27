أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟

الأحد، 27 يناير 2019 - 20:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

عبر روبي فاولر أسطورة هجوم ليفربول عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"الحملة ضد محمد صلاح" بسبب ركلات الجزاء التي يحصل عليها.

وقال فاولر: "في البداية، أنا لم أتحايل أبدا على أي حكم داخل منطقة الجزاء. إذا كانت لدي فرصة للتسديد، سأفعل ذلك دون السقوط داخل منطقة الجزاء".

وأردف في مقاله مع صحيفة ميرور البريطانية "لكنني انزعجت للغاية ولم أُصدق ما حدث ضد محمد صلاح في الأسابيع القليلة الأخيرة".

أخبار متعلقة

40 مليونا وسؤال واحد.. أين ذهب "مو صلاح"؟ إيان راش: صلاح لا يدعي السقوط في منطقة الجزاء بعد إغلاق الحسابات.. مصدر مقرب من صلاح يوجه "رسالة طمأنة" للجماهير عبر في الجول "حان وقت التواصل الحقيقي".. محمد صلاح يغلق حسابات مواقع التواصل الإجتماعي

وأضاف "الأمر كان عدائيا ومزعجا ومؤذيا للغاية ضد صلاح".

وواصل "تعجبت وسألت نفسي لماذا حدث ذلك مع محمد صلاح؟ لماذا كان استهدافه أسوأ بكثير مما حدث لـ هاري كين على سبيل المثال أو دافيد بيكام أو مايكل أوين في السابق؟".

وتابع "علينا أن نكون حذرين دائما مثل جماهير الكرة. علينا أن نتوقف ونُفكر، هل يُستهدف صلاح بسبب البلد الذي أتى منها وبسبب من هو؟ ربما هذا هو السبب".

وأكمل حديثه قائلا: "نعم، في بعض الأوقات يسقط صلاح بسهولة داخل منطقة الجزاء وفي بعض الأوقات يقاتل لكي لا يسقط".

وأشار "آمران الآن. الأمر الأول، من لا يفعل ذلك الآن؟. الأمر الثاني، أنه دائما يتعرض للضرب".

وأتم "في الحقيقة، لقد تعرض صلاح للضرب بلا رحمة طوال 18 شهرا".

محترفنا المصري محمد صلاح يواصل تألقه المعتاد بقميص ليفربول.

وسجل صلاح 17 هدفا هذا الموسم خلال ظهوره في 30 مباراة ونجح في صناعة 8 أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة من 23 مباراة.

طالع أيضا

عودة صلاح محسن وغياب الصفقة الجديدة عن قائمة الأهلي أمام دجلة

تطور في قضية الأهلي ضد رئيس الزمالك

ميدو جابر إلى المقاصة

تركي آل الشيخ يتحمل تكلفة صفقة بوطيب

لوسيين فافر.. 28 عاما لتحويل الخوف الكبير إلى "البراعة" مع دورتموند

في إنجلترا محمد صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – يوفنتوس يحول تأخره إلى فوز على لاتسيو ويواصل الهروب بالصدارة 18 دقيقة | أوروبا
تركي آل الشيخ يكشف عن صفقتين جديدتين محتملتين 28 دقيقة | الدوري المصري
ضربة موجعة لـ سان جيرمان.. "تأكد غياب نيمار أمام يونايتد.. لا يقدر على لمس الأرض" ساعة | أوروبا
رسميا.. مصر تتسلم راية تنظيم النسخة السابعة والعشرين من مونديال اليد ساعة | رياضات أخرى
سباليتي عن بريسيتش: على أحدهم دفع ثمنه.. لن يلعب معنا مجددا إذا أراد ذلك ساعة | أوروبا
بالفيديو – في ظهور إيجواين الأول.. تشيلسي يهزم شيفيلد بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي الكأس ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك