إنتر يعلنها: بيريسيتش طلب الرحيل.. سنحترم رغبته ولكن

الأحد، 27 يناير 2019 - 19:06

كتب : FilGoal

بيريسيتش - إنتر

أعلن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر تقدم إيفان بيريسيتش جناح الفريق الإيطالي بطلب للرحيل من النادي.

إذاعة بي بي سي خرجت في تقرير حصري لها يوم الجمعة لتكشف رغبة أرسنال في التعاقد مع بيريسيتش قادما من إنتر على سبيل الإعارة مع أحقية شراء. (طالع التفاصيل)

تحرك أرسنال لم يكن مجرد أحاديث صحفية بل مفاوضات رسمية والآن خطوة جديدة تماما كشفها إنتر.

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وقال ماروتا: "بيريسيتش طلب الرحيل من إنتر".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "سنرى ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة".

وواصل "سنحترم رغبة بيريسيتش وسنستمع لما يقول. هو بالفعل يرغب في الرحيل".

وأردف "ولكننا نحترم قيمة اللاعب التسويقية وسننتظر العرض المناسب".

العرض الأخير لـ أرسنال كان إعارة بقيمة 4 ملايين يورو لنهاية الموسم مع أحقية شراء بـ 40 مليون يورو.

لكن إنتر لا يرغب في إعارة بيريسيتش بل بيعه نهائيا. وهو ما يوقف الصفقة حتى الآن.

بيريسيتش انضم إلى إنتر قادما من فولسفبورج في صيف 2015 بمبلغ 17.1 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده في صيف 2022.

وشارك الدولي الكرواتي مع إنتر خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

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