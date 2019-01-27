رغم مواجهته سابقا مع كوريا الجنوبية.. مدرب تشيلي يعتقد أن سون أبرز لاعبي اليابان

الأحد، 27 يناير 2019 - 15:03

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - كوريا

في خطأ لم تغفره صحف أمريكا الجنوبية، أخطأ رينالدو رويدا مدرب تشيلي في هوية سون هيونج مين لاعب كوريا الجنوبية وتوتنام معتقدا أنه لاعب منتخب اليابان الذي سيواجهه في كوبا أمريكا 2019.

وفي مداخلة مع راديو كو أوبيراتيفا التشيلي قال رويدا الذي كان يحضر القرعة في البرازيل :"اليابان خصم ومنافس قوي للغاية، إنه يمتلك قوة وحافز، وكل شيء جيد معه".

ليتم سؤاله عما إذ كان يعرف أفضل لاعبي اليابان أو يميز لاعبا يمكنه تشكيل خطورة ليجيب :"أعرف الكثير من اللاعبين من اليابان، قمنا بدراستهم، هناك اللاعب الذي يمثل فريق توتنام كمهاجم".

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لا كوارتا وإل كوميرسيو ومواقع إلكترونية عديدة من ضمنها إن كانتشا الكولومبي موطن المدرب وغيرها في تشيلي تناولت الخبر بغضب وسخرية شديدين ووصفت غلطته بالخطأ الفادح.

سون هيونج مين مهاجم توتنام يلعب لمنتخب كوريا الجنوبية وفريق توتنام، حتى أنه واجه من قبل منتخب تشيلي في شهر سبتمبر الماضي وتعادل المنتخبان بنتيجة 0-0.

المدرب الكولومبي تولى تدريب منتخب تشيلي في شهر يناير 2018 وقاده حتى الآن في 9 مواجهات فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

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اتحاد أمريكا الجنوبية كان قد وجه الدعوة إلى قطر واليابان للمشاركة في نسخة كوبا أمريكا 2019، ووقع المنتخب الياباني ضمن مجموعة ضمت تشيلي والإكوادور وأوروجواي. فيما وقعت قطر في مجموعة ضمت كولومبيا وباراجواي والأرجنتين.

كوبا أمريكا 2019

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