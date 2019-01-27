تقرير - سولشاير لن يترك بايي يرحل إلى أرسنال أو منافس في إنجلترا

الأحد، 27 يناير 2019 - 14:16

كتب : FilGoal

إريك بايلي

قرر أوله جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عدم بيع مدافعه إريك بايي أو خروجه على سبيل الإعارة بأي ثمن خلال السوق الشتوية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

إريك بايلي

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بايي بالانضمام إلى أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما شدد دايلي ميل على أنه مرفوض في يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن سولشاير ليس لديه نية مطلقا في التخلي عن خدمات المدافع الدولي الإيفواري إلى أي من خصومه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة

لوسيين فافر.. 28 عاما لتحويل الخوف الكبير إلى "البراعة" مع دورتموند قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول - عودة بيل رسميا - أرناتوفيتش مستمر مع وست هام

وانضم بايي صاحب الـ24 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من فياريال في صيف 2016 بمبلغ 34.2 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد تعاقد المدافع الدولي الإيفواري مع فريقه حتى صيف 2020.

وشارك بايي خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات مع يونايتد، وأرجحت التقارير سبب رحيله بأنه كان خارج حسابات مدربه السابق جوزيه مورينيو وهو ما قد يتغير مع المدرب الحالي سولشاير.

في إنجلترا

نرشح لكم

أخر الأخبار

"ليضيف سرعته إلى الفريق" رسميا - موناكو يستعير جيلسون مارتينيز من أتليتكو 2 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: سنكافح حتى النهاية 16 دقيقة | أوروبا
مارشال: أحلم بلقب هداف الدوري مع الإسماعيلي 17 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ميدو جابر إلى مصر للمقاصة لمدة ثلاث سنوات ونصف 33 دقيقة | الدوري المصري
رغم مواجهته سابقا مع كوريا الجنوبية.. مدرب تشيلي يعتقد أن سون أبرز لاعبي اليابان 47 دقيقة | أمريكا
المصري يعلن: أحمد شكري لن يستمر معنا 57 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك