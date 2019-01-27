تقرير - سولشاير لن يترك بايي يرحل إلى أرسنال أو منافس في إنجلترا

قرر أوله جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عدم بيع مدافعه إريك بايي أو خروجه على سبيل الإعارة بأي ثمن خلال السوق الشتوية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت بايي بالانضمام إلى أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما شدد دايلي ميل على أنه مرفوض في يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن سولشاير ليس لديه نية مطلقا في التخلي عن خدمات المدافع الدولي الإيفواري إلى أي من خصومه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم بايي صاحب الـ24 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من فياريال في صيف 2016 بمبلغ 34.2 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد تعاقد المدافع الدولي الإيفواري مع فريقه حتى صيف 2020.

وشارك بايي خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات مع يونايتد، وأرجحت التقارير سبب رحيله بأنه كان خارج حسابات مدربه السابق جوزيه مورينيو وهو ما قد يتغير مع المدرب الحالي سولشاير.