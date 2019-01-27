كلوب: هذه فوائد معسكر دبي

عدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول فوائد المعسكر القصير الذي خاضه فريقه في إمارة دبي الأسبوع الماضي.

لاعبو ليفربول سافروا إلى دبي لخوض معسكر تدريبي قصير هناك بعد الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 4-3 يوم السبت الماضي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سننظر كيف سيكون تأثير هذا المعسكر على لاعبينا. لقد سنحت لنا الفرصة للذهاب إلى هناك ولذلك أردنا استغلالها".

وأضاف الألماني "توقيت هذا المعسكر مهم بالنسبة لنا، خاصة أنه ياتي بعد الفترة من أول ديسمبر وحتى منتصف يناير، والتي دائمًا تكون مزدحمة بالمباريات لكل الفرق".

وواصل "لقد شاهد الجميع مباراة تشيلسي وتوتنام وكذلك مباراة مانشستر سيتي، ونعلم جميعًا أنهم سيخوضون مباريات أخرى في نهاية الأسبوع، ولذلك هي فترة صعبة لكل الفرق".

وشدد "لقد رتبنا هذا المعسكر للم شمل الفريق من جديد ورفع مستوى كل اللاعبين، فهناك بعض اللاعبين الذين لعبوا معظم المباريات والبعض الآخر الذين لم يشاركوا في المباريات كثيرًا أو كانوا مصابين. لقد كانت 4 أيام مثمرة بالنسبة لنا، وسنرى كيف ستكون نتيجة ذلك المعسكر في المستقبل".

الآن وبعد أن عاد ليفربول لميلوود مجددًا، ستسلط أنظار الفريق على مباراة الفريق القادمة في الدوري الإنجليزي ضد ليستر سيتي، والتي ستقام على ملعب آنفيلد يوم الأربعاء.

وأوضح المدير الفني الألماني "الآن أمامنا عدة أيام لنستعد بشكل طبيعي للمباراة القادمة. بالطبع سيخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة. سنركز خلال التدريب على نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا والأمور التي نحتاج للتحسن فيها والأمور التي نرغب في الاستمرار في فعلها وما إلى ذلك. إنه أمر رائع أن نحظى بأسبوع كامل للتدريب في هذه الفترة من الموسم".

وأتم "للأسف، تشكيلتنا ليست كاملة، فلا يزال بعض اللاعبين بعيدين عن الملاعب بسبب الإصابات المتعددة، ولكن الصورة ليست قاتمة، فالبعض الآخر قريبين من العودة مرة أخرى كأليكس تشامبرلين وريان بروستر. من ناحية أخرى، لا يزال أمام جو جوميز بعض الوقت للعودة لكامل لياقته، وبالنسبة للآخرين، فسنتابع حالتهم بشكل يومي. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين".

يذكر أن فريق ليفربول نجح في الاختفاء عن وسائل الإعلام أثناء تواجده في دبي (تعرف على التفاصيل).

ليفربول يملك 60 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.