رسميا – إنتر يتعاقد مع ظهير ساوثامبتون

أعلن نادي إنتر الإيطالي بشكل رسمي تعاقده مع سيدريك سواريس ظهير أيمن ومدافع نادي ساوثامبتون الإنجليزي.

الظهير البرتغالي سواريس صاحب الـ 27 عاما لعب 22 مباراة هذا الموسم بقميص ساوثامبتون، والآن عليه استكمال الموسم في فريق آخر.

سيدريك سيلعب بقميص إنتر معارا من ساوثامبتون حتى نهاية الموسم مع أحقية شراء للنادي الإيطالي عقب نهاية مدة الإعارة.

وتدرج سيدريك في بداية مسيرته الكروية مع فريق سبورتنج لشبونة تحت السن، قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2011-12.

ورحل سواريس من سبورتنج إلى ساوثامبتون في 2015 والآن يبدأ رحلة جديدة في إيطاليا.

وظهر سيدريك مع منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم في روسيا. شارك في 3 مباريات وغاب عن مواجهة أوروجواي في دور الـ 16 من المونديال.

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