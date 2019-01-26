بالفيديو – سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية.. ولقاء إعادة لرفقاء حجازي في كأس إنجلترا

السبت، 26 يناير 2019 - 19:15

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخماسية مقابل لا شيء في دور الـ 32 من كأس إنجلترا.

سيتي لم يترك أي فرصة لـ بيرنلي لتجهيز أي مفاجأة في الكأس.

جابيريل خيسوس سجل أولا في الدقيقة 23 بعد اختراق مميز لمنطقة جزاء بيرنلي وتسديدة متقنة في الشباك.

أخبار متعلقة

دي يونج لاعب برشلونة الجديد يعترف: تحدثت مع باريس وسيتي بالفيديو - في مباراة محسومة من قبل.. سيتي يكرر انتصاره على بيرتون ويصعد لنهائي الرابطة لا رحمة.. أجويرو ودي بروين يقودون سيتي أمام بيرتن رغم الفوز بـ 9 أهداف ذهابا بالفيديو - دون عناء.. سيتي يواصل انتصاراته في الدوري على حساب هدرسفيلد

شوط أول انتهى بتقدم سيتي بهدف واحد مقابل لا شيء، قبل أن يسجل الفريق الأزرق 4 أهداف في الشوط الثاني.

أهداف الشوط الثاني بدأها بيرناردو سيلفا في الدقيقة 52 قبل أن يطلق كيفين دي بروين تسديدة صاروخية هزت الشباك في الدقيقة 61.

تسديدة أخرى من دي بروين في الدقيقة 73 حولها كيفين لونج مدافع بيرنلي بالخطأ في مرماه. هدف رابع لسيتي

قبل أن تُختتم الخماسية بهدف للبديل سيرخيو أجويرو في الدقيقة 85.

وفي إطار نفس الدور، تعادل ويست بروميتش ألبيون خارج ملعبه أمام برايتون دون أهداف.

محترفنا المصري أحمد حجازي غاب عن قائمة فريقه في لقاء الكأس.

التعادل يعني إعادة المباراة بين الفريقين ولكن على ملعب ويست بروميتش ألبيون.

طالع أيضا

بيراميدز يعلن مدربه الجديد

تحرك مفاجئ لـ أرسنال في سوق الانتقالات

كل ما تريد معرفته عن رامون دياز

خطاب من الإفريقي لـ الإسماعيلي

كوليبالي يكشف تعطل انتقاله للدوري العراقي

في إنجلترا كأس إنجلترا في المحترفين أحمد حجازي مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد العال لـ في الجول: حسام حسن يضع الضغط على لاعبيه.. مواجهة بيراميدز أصعب برحيله 17 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – إنتر يتعاقد مع ظهير ساوثامبتون 19 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – النجم يخطف الرجاء في المغرب ويضع قدما بنصف النهائي كأس زايد 42 دقيقة | الوطن العربي
الرياضية السعودية: ماميتش صاحب إنجاز العين يقود الهلال خلفا لـ جيسوس 47 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - مصر ثامن العالم بعد الخسارة أمام إسبانيا ساعة | رياضات أخرى
بالفيديو - هدفان وطردان ومشاجرة ورقم خارق لـ ساؤول في انتصار أتليتكو على جاره خيتافي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك