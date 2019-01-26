بالفيديو – سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية.. ولقاء إعادة لرفقاء حجازي في كأس إنجلترا

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخماسية مقابل لا شيء في دور الـ 32 من كأس إنجلترا.

سيتي لم يترك أي فرصة لـ بيرنلي لتجهيز أي مفاجأة في الكأس.

جابيريل خيسوس سجل أولا في الدقيقة 23 بعد اختراق مميز لمنطقة جزاء بيرنلي وتسديدة متقنة في الشباك.

شوط أول انتهى بتقدم سيتي بهدف واحد مقابل لا شيء، قبل أن يسجل الفريق الأزرق 4 أهداف في الشوط الثاني.

أهداف الشوط الثاني بدأها بيرناردو سيلفا في الدقيقة 52 قبل أن يطلق كيفين دي بروين تسديدة صاروخية هزت الشباك في الدقيقة 61.

تسديدة أخرى من دي بروين في الدقيقة 73 حولها كيفين لونج مدافع بيرنلي بالخطأ في مرماه. هدف رابع لسيتي

قبل أن تُختتم الخماسية بهدف للبديل سيرخيو أجويرو في الدقيقة 85.

وفي إطار نفس الدور، تعادل ويست بروميتش ألبيون خارج ملعبه أمام برايتون دون أهداف.

محترفنا المصري أحمد حجازي غاب عن قائمة فريقه في لقاء الكأس.

التعادل يعني إعادة المباراة بين الفريقين ولكن على ملعب ويست بروميتش ألبيون.

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