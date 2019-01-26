سباليتي إلى أرسنال: من يريد بيريسيتش فليدفع قيمته وسيحصل على لاعب قوي

فتح لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر الباب أمام أرسنال ليضم الأخير إيفان بيريسيتش جناح الفريق الإيطالي.

إذاعة بي بي سي خرجت في تقرير حصري لها يوم الجمعة لتكشف رغبة أرسنال في التعاقد مع بيريسيتش قادما من إنتر على سبيل الإعارة مع أحقية شراء. (طالع التفاصيل)

سباليتي لم يؤكد بقاء بيريسيتش من عدمه في إنتر، قائلا: "من الطبيعي أن يتحدث عنه العديد خلال فترة الانتقالات لأنه ببساطة لاعب جيد جدا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "إذا كان هناك من يرغب في التعاقد معه، فعليه دفع قيمته".

وواصل "أدفع قيمته وستحصل على لاعب قوي للغاية".

بيريسيتش انضم إلى إنتر قادما من فولسفبورج في صيف 2015 بمبلغ 17.1 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده في صيف 2022.

وشارك الدولي الكرواتي مع إنتر خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويسعى نادي أرسنال لضم لاعب وسط يمكنه اللعب في أكثر من مركز وكان دينيس سواريز لاعب برشلونة هو أبرز الخيارات المتاحة في السوق وحسب تقارير صحفية فقد اقترب النادي اللندني من إبرام الصفقة، كما أن كريستوفر نكوكو لاعب وسط باريس سان جيرمان يعد خيارا احتياطيا.

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