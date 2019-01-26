سباليتي إلى أرسنال: من يريد بيريسيتش فليدفع قيمته وسيحصل على لاعب قوي

السبت، 26 يناير 2019 - 19:04

كتب : FilGoal

بيريسيتش - إنتر

فتح لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر الباب أمام أرسنال ليضم الأخير إيفان بيريسيتش جناح الفريق الإيطالي.

إذاعة بي بي سي خرجت في تقرير حصري لها يوم الجمعة لتكشف رغبة أرسنال في التعاقد مع بيريسيتش قادما من إنتر على سبيل الإعارة مع أحقية شراء. (طالع التفاصيل)

سباليتي لم يؤكد بقاء بيريسيتش من عدمه في إنتر، قائلا: "من الطبيعي أن يتحدث عنه العديد خلال فترة الانتقالات لأنه ببساطة لاعب جيد جدا".

أخبار متعلقة

بالفيديو - في 3 دقائق فقط.. نابولي يهزم لاتسيو ويبتعد أكثر عن إنتر وكيلة إيكاردي تتراجع: سيجدد عقده مع إنتر صحفي بي بي سي: أرسنال تقدم بعرض لضم بيريسيتش واللاعب يرحب بيريسيتش يعترف: نعم كنت قريبا جدا من مانشستر يونايتد.. وشيء واحد جعلني أبقى مع إنتر

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "إذا كان هناك من يرغب في التعاقد معه، فعليه دفع قيمته".

وواصل "أدفع قيمته وستحصل على لاعب قوي للغاية".

بيريسيتش انضم إلى إنتر قادما من فولسفبورج في صيف 2015 بمبلغ 17.1 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده في صيف 2022.

وشارك الدولي الكرواتي مع إنتر خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويسعى نادي أرسنال لضم لاعب وسط يمكنه اللعب في أكثر من مركز وكان دينيس سواريز لاعب برشلونة هو أبرز الخيارات المتاحة في السوق وحسب تقارير صحفية فقد اقترب النادي اللندني من إبرام الصفقة، كما أن كريستوفر نكوكو لاعب وسط باريس سان جيرمان يعد خيارا احتياطيا.

طالع أيضا

بيراميدز يعلن مدربه الجديد

تحرك مفاجئ لـ أرسنال في سوق الانتقالات

كل ما تريد معرفته عن رامون دياز

خطاب من الإفريقي لـ الإسماعيلي

كوليبالي يكشف تعطل انتقاله للدوري العراقي

في إنجلترا في إيطاليا بيريسيتش إنتر أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد العال لـ في الجول: حسام حسن يضع الضغط على لاعبيه.. مواجهة بيراميدز أصعب برحيله 16 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – إنتر يتعاقد مع ظهير ساوثامبتون 17 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – النجم يخطف الرجاء في المغرب ويضع قدما بنصف النهائي كأس زايد 40 دقيقة | الوطن العربي
الرياضية السعودية: ماميتش صاحب إنجاز العين يقود الهلال خلفا لـ جيسوس 45 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - مصر ثامن العالم بعد الخسارة أمام إسبانيا 59 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - هدفان وطردان ومشاجرة ورقم خارق لـ ساؤول في انتصار أتليتكو على جاره خيتافي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك