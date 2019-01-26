أليجري: بنعطية طلب الرحيل.. لا يمكن إجبار لاعب على البقاء رغما عنه

كشف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس، أنه فتح باب الرحيل للاعبه مهدي بنعطية بمجرد طلب الأخير الانتقال إلى نادٍ آخر.

تقارير صحفية ذكرت أن بنعطية توجّه إلى قطر بالفعل، حتى يتمم انتقاله إلى نادي الدحيل، لينهي مسيرة دامت موسمين ونصف في صفوف يوفنتوس.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام لاتسيو: "بنعطية طلب الرحيل، لقد اتخذ قرارا مخالفا لنوايا النادي، ونحن نفذنا ما يريده اللاعب".

وسلّم المدرب الإيطالي بالأمر الواقع: "ليس هناك طائل من إبقاء لاعب لا يرغب في التواجد هنا. على أي حال، بن عطية قضى عدة سنوات مميزة هنا، وأنا حزين للغاية لمغادرته، ولكن لا يمكن أن أدخل إلى رأسه وأغيّر رأيه في أمر يخصه. لقد اتخذ قراره وانتهى الأمر".

وذكر أن مارتين كاسيريس كان اللاعب المناسب ليعوض رحيل بنعطية: "قيّمت مع النادي الصفقات التي يمكن أن نحضرها إلى يوفنتوس، ونحن محظوظون بموافقة كاسيريس، أنا سعيد للغاية".

معللا "إنها فترته الثالثة هنا، ولذا هو يعرف النادي وقادر على تشكيل خط دفاعي مميز مع الموجودين. في ظرف 3 أو 4 أسابيع سنستعيد أندريا بارزالي، وسنكتفي بذلك".

وأضاف: "أعرف كاسيريس وفي رأيي هو قادر على تقديم الكثير لـ يوفنتوس، لم يكن من الحكمة أن نحضر لاعبين قبل نهاية الموسم بـ 4 أشهر، وننتظر منهم البدء في تعلم اللغة ونستكشف جاهزيتهم البدنية. أما مارتين فهو جاهز للمشاركة فورا".

بنعطية خاض 59 مباراة مع يوفنتوس، مسجلا 5 أهداف، ومساهما في الفوز بلقبي دوري ولقبي كأس.

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