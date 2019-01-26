يرغب أحد الأندية التي تنافس في الدوري الفرنسي في ضم محمد عواد حارس الإسماعيلي المعار لنادي الوحدة السعودي بداية من الموسم المقبل. وذلك حسب تصريحات مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com.

وقال المصدر :"هناك مفاوضات من أحد الأندية الفرنسية مع عواد للانضمام إليها بداية من الموسم المقبل".

وواصل "عواد يفضل الاحتراف الأوروبي".

وأتم "خلال الأيام المقبلة سيتجه النادي الفرنسي للتفاوض مع الإسماعيلي بعد معرفته رغبة الحارس المصري".

وانضم عواد إلى نادي الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 18 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 6 مواجهات.

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