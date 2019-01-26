سكاي: سان جيرمان تفوق على تشيلسي واقترب من ضم باريديس

اقترب نادي باريس سان جيرمان من ضم لياندرو باريديس لاعب وسط زينيت سان بيترسبرج خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن نادي سان جيرمان سيفوز بالسباق أمام منافسه تشيلسي الذي كان يسعى بدوره للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني.

وكان تشيلسي يرى في صاحب الـ24 عاما تعويضا مثاليا لرحيل سيسك فابريجاس عن صفوف الفريق إلى موناكو خلال الشهر الجاري.

ويقترب سان جيرمان من دفع مبلغ 31 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب روما السابق.

وصرح توماس توخيل للصحفيين في وقت سابق قائلا :"الصفقة لم تتم بعد، لا يمكنني قول الكثير، لكننا نرغب في إنهاء هذه الصفقة خلال الأسبوع الجاري".

وانضم باريديس إلى زينيت قادما من روما في صيف 2017 بمبلغ 20.7 مليون جنيه إسترليني ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك باريديس خلال الموسم الجاري في 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 آخرين.