تقارير: سان جيرمان يفكر في تعيين فينجر كمدير رياضي للفريق

يفكر نادي باريس سان جيرمان في تعيين أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق كمدير عام للنادي بعد رحيل أنتيرو هنريكي المدير الرياضي الحالي. وذلك حسب تقرير ناقشته شبكة "سكاي سبورتس".

خلال بودكاست "حديث الانتقالات" الخاص بشبكة "سكاي" تمت مناقشة تقرير للصحفي جوناثان جونسون الخبير بالكرة الفرنسية والذي كان أول من ناقش رحيل تيري هنري عن موناكو قبل يوم من بيان النادي.

وناقش جونسون حقيقة أن فينجر هو المرشح الأول والأكبر لتولي مهمة الإدارة الرياضية في باريس سان جيرمان خلفا لهنريكي والذي سيرحل بعد الفشل الكبير في صفقة فرينيكي دي يونج الذي رحل إلى برشلونة.

وارتبط فينجر بتولي مهمة المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان وحتى كمدرب للفريق منذ رحيله عن أرسنال في الصيف الماضي، وأشار الصحفي إلى أن فينجر في الصورة أمام إدارة سان جيرمان لتولي المهمة.

وكانت شبكة "فوكس سبورت" قد نشرت تقريرا قالت إن فينجر على وشك تولي مهمة الإدارة الرياضية للنادي الفرنسي حتى نهاية الموسم، خاصة وأنه تم رؤيته في اجتماع مع توماس توخيل مدرب كتيبة حديقة الأمراء.

ولا يعمل فينجر حاليا بعد رحيله عن تدريب أرسنال بعد 22 عاما، حصد خلالها لقب الدوري 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات والدرع الخيرية 7 مرات.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت فينجر في وقت سابق بالعودة لمجال التدريب، وتولي مهمة تدريب بايرن ميونيخ.