بالفيديو - يونايتد يضرب مرتين وأرسنال يرفض الاستسلام في شوط رائع

الجمعة، 25 يناير 2019 - 22:47

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - أرسنال

3 أهداف شهدها الشوط الأول من لقاء مثير بين أرسنال ومانشستر يونايتد يوم الجمعة في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة حامية الوطيس بدأت ساخنة واستطاع الضيوف تسجيل هدفين في غضون دقيقتين عن طريق أليكسيس سانشيز وجيسي لينجارد.

وتمكن بيير إيمريك أوباميانج من تقليص الفارق لصالح أرسنال بعد قبل نهاية الشوط بدقائق.

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طالع اللقاء لحظة بلحظة من هنا

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