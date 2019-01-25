تشكيل القمة – لاكازيت و أوباميانج يقودان أرسنال.. وسانشيز أساسي مع يونايتد

الجمعة، 25 يناير 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

لاكازيت - أوباميانج - أرسنال - تشيلسي

يعتمد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال على الثنائي الهجومي ألكسندر لاكازيت وبير إيميريك أوباميانج أمام مانشستر يونايتد.

أرسنال يواجه مانشستر يونايتد في دور الـ 32 من كأس إنجلترا.

ميسوت أوزيل يجلس على مقاعد البدلاء أمام يونايتد، نفس حال محمد النني، بينما يشارك آرون رامسي ولوكاس توريرا وجرانيت تشاكا في وسط الملعب.

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وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

الدفاع: مايتلاند نيلس – سوكراتيس – كوسيلني - سياد كولاسيناك.

الوسط: توريرا – رامسي – تشاكا.

الهجوم: إيوبي – لاكازيت – أوباميانج.

على الجانب الآخر يظهر أليكسيس سانشيز في تشكيل يونايتد الأساسي بجانب روميلو لوكاكو وجيسي لينجارد.

سرخيو روميرو حارس يونايتد يشارك أساسيا بدلا من دافيد دي خيا.

بول بوجبا أساسي بجانب أندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش في وسط الملعب، بينما يجلس خوان ماتا وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل يونايتد بالكامل:

حراسة المرمى: روميرو.

الدفاع: أشلي يونج – فيكتور ليندلوف - إريك بايي – لوك شو.

الوسط: ماتيتش – بوجبا – هيريرا.

الهجوم: لينجارد – لوكاكو – سانشيز.

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