الكشف عن.. خطة سان جيرمان للانتقام من برشلونة بسبب دي يونج "على طريقة نيمار"

تعاقد برشلونة مع فرانكي دي يونج من أياكس، لم يكن بالنبأ السهل على باريس سان جيرمان الذي كان يرغب في ضم اللاعب. ومن هنا يخطط للانتقام.

إذاعة راديو مونت كارلو زعمت بوجود خطة لدى باريس سان جيرمان من أجل "الانتقام" من برشلونة وهي "صاحب الرقم 7".

فيليبي كوتينيو.

باريس سان جيرمان يسعى لخطف كوتينو من برشلونة بنفس طريقة التعاقد مع نيمار دا سيلفا، وهي دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

كوتينيو يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2023 ولكن عقد اللاعب يتضمن شرطا بـ 400 مليون يورو.

النادي الفرنسي يخطط لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد كوتينيو ليحصل على اللاعب من برشلونة، انتقاما من النادي الإسباني بعد ضم دي يونج، وفقا للإذاعة الإسبانية.

وشارك كوتينيو في 28 مباراة هذا الموسم في كل البطولات مع برشلونة، مسجلا 6 أهداف وصنع 5.

وكان باريس سان جيرمان قد وجه ضربة مدوية لـ برشلونة والعالم بأكمله بعدما كسر عقد نيمار مع برشلونة وضم النجم البرازيلي.

فهل يلحق البرازيلي كوتينيو بالبرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان؟ لننتظر ونرى..

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