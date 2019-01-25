الكشف عن.. خطة سان جيرمان للانتقام من برشلونة بسبب دي يونج "على طريقة نيمار"

الجمعة، 25 يناير 2019 - 20:33

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

تعاقد برشلونة مع فرانكي دي يونج من أياكس، لم يكن بالنبأ السهل على باريس سان جيرمان الذي كان يرغب في ضم اللاعب. ومن هنا يخطط للانتقام.

إذاعة راديو مونت كارلو زعمت بوجود خطة لدى باريس سان جيرمان من أجل "الانتقام" من برشلونة وهي "صاحب الرقم 7".

فيليبي كوتينيو.

أخبار متعلقة

باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة نيمار بالفيديو – أزمة لسان جيرمان قبل مواجهة يونايتد؟ نيمار يخرج باكيا بسبب الإصابة ديلي ميل: جايا يفضل البقاء في إيفرتون عن الرحيل إلى سان جيرمان كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

باريس سان جيرمان يسعى لخطف كوتينو من برشلونة بنفس طريقة التعاقد مع نيمار دا سيلفا، وهي دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

كوتينيو يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2023 ولكن عقد اللاعب يتضمن شرطا بـ 400 مليون يورو.

النادي الفرنسي يخطط لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد كوتينيو ليحصل على اللاعب من برشلونة، انتقاما من النادي الإسباني بعد ضم دي يونج، وفقا للإذاعة الإسبانية.

وشارك كوتينيو في 28 مباراة هذا الموسم في كل البطولات مع برشلونة، مسجلا 6 أهداف وصنع 5.

وكان باريس سان جيرمان قد وجه ضربة مدوية لـ برشلونة والعالم بأكمله بعدما كسر عقد نيمار مع برشلونة وضم النجم البرازيلي.

فهل يلحق البرازيلي كوتينيو بالبرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان؟ لننتظر ونرى..

اقرأ أيضا:

بالفيديو - العنابي يصنع التاريخ.. قطر تضرب كوريا وتصعد لنصف نهائي كأس آسيا

رسميا – لاعب بيراميدز إلى الدوري التركي

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: زيزو وقع للزمالك.. وبطاقته الدولية تصل خلال ساعات

مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول إمكانية رفع الإيقاف عن عبد الله جمعة

آل الشيخ يكشف عن ثلاثة مرشحين لتدريب بيراميدز "مدربا ريال مدريد وإشبيلية السابقين"

في إسبانيا برشلونة كوتينيو باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – موناكو المتخبط يقيل هنري ويعيد جارديم بعد 3 أشهر من "قرار سابق لأوانه" 40 دقيقة | أوروبا
زيزو لـ في الجول: انضمامي لـ الزمالك تم بكل سهولة.. بيراميدز والأهلي تحدثا معي ولكن 45 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - يونايتد يضرب مرتين وأرسنال يرفض الاستسلام في شوط رائع 53 دقيقة | أوروبا
مصدر مقرب من شيكابالا لـ في الجول: عرضان لضم اللاعب.. وأزمة قد توقف كل شيء ساعة | الدوري المصري
الشرميطي: تفوق النجم على الرجاء في المغرب مفتاح العبور للدور التالي ساعة | الوطن العربي
الصفقة الثانية.. رسميا – الزمالك يعلن تعاقده مع زيزو ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك