مغامرة جديدة لـ حوت آسيا.. رسميا – الفيحاء يتعاقد مع عامر شفيع

أعلن نادي الفيحاء السعودي عن استقدام عامر شفيع من نادي شباب الأردن، في صفقة شراء حتى نهاية الموسم.

الحارس الأردني المخضرم سيصل إلى المملكة العربية السعودية في ظرف يومين، لإتمام تعاقده بشكل رسمي وليبدأ رحلته مع ناديه الجديد.

شفيع (36 عاما) تألق مؤخرا في كأس آسيا 2019، وقاد بلاده الأردن لدور الـ 16، إذ تلقى هدفا وحيدا طوال البطولة، وتصدى لركلة جزاء ترجيحية في مباراة فيتنام، إلا أنه هذا لم يمنع النشامى من توديع المسابقة.

وسبق لشفيع خوض تجربة احترافية في الوطن العربي، في صفوف الإسماعيلي المصري موسم 2006\2007، دون أن يشارك كثيرا.

اسم الحارس الأشهر في تاريخ الكرة الأردنية بزغ في بداية مسيرته مع اليرموك، قبل أن يلعب لاحقا للفيصلي والوحدات وأخيرا شباب الأردن.

شفيع يمتلك 156 مباراة دولية مع الأردن، وكان بطلا قوميا في كأس آسيا 2004 عندما ظهر النشامى في المنافسة القارية لأول مرة في تاريخهم، ووصلوا للدور ربع النهائي، ولم تهتز شباكه خلال المنافسة سوى مرة واحدة أمام اليابان.

في المقابل، يحتل الفيحاء المركز 13 في الدوري السعودي هذا الموسم، واهتزت شباكه 28 مرة من انطلاق المسابقة.

ويواصل الفيحاء تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن انتدب الغاني سيدو يحيى من دينامو مينسك، والتونسي رامي البدوي من النجم الساحلي، والبرازيلي إيوري من النصر الإماراتي، ومهند فلاتة من الهلال، وعمر المزيعل من الاتحاد.

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