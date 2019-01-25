إيمري يتحدث عن مونشي ويونايتد وسوق الانتقالات

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع مونشي المدير الرياضي لروما كما تطرق إلى مواجهة مانشستر يونايتد اليوم الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

إيمري استقبل أسئلة الصحفيين التي شهدت توجها بشأن سوق الانتقالات، والصدام مع الشياطين الحمر، وكل الآتي على لسانه.

مونشي الذي قد يصبح مديرا رياضيا جديدا "استطيع فقط القول بأنه يعمل مع روما حاليا، أنا عملت معه وعلاقتي معه جيدة، هو شخص جيد ومحترف، وأعتقد أن النادي يعمل على ذلك وهذه مسؤوليته فهم يبحثون عن الشخص المناسب لهذه المهمة".

سفين ميسلينتات المدير الرياضي الذي رحل عن منصبه "عملت معه لوقت قصير جدا وعملنا معا بكل ود واحترام ولا يوجد خلاف بيننا، وأعتقد هو لديه خبرة كبيرة في ألمانيا وهنا، والنادي يعمل على حل المشكلة لكن علاقتنا جيدة وإيجابية".

مانشستر يونايتد "هم الآن فريق مختلف لكن بنفس اللاعبين ويلعبون ويؤدون بشكل رائع في هذه الفترة، شاهدت آخر مبارياتهم، كل لاعب لديه ثقة كبيرة بنفسه، وهم خطرين جدا".

"بالنسبة لنا يعتبر اختبار كبير جدا، نحن فزنا بـ13 كأس وهم فازوا بـ12 كأس، نحن نتطلع قدما لهذه المباراة في ملعبنا مع جماهيرنا".

مدافعه لوران كوسيلني "في المباريات الأخيرة لعب بشكل رائع، وبعد الإصابة كان من المفترض أن يأخذ الثقة مجددا وكذلك جسديا، أعتقد أن أدائه في آخر مباراتين كان الأداء الذي نريده".

اللاعب المفقود إيمليانو سالا (طالع التفاصيل) "نحن ندعمه وندعم عائلته ومشجعي نانت وكارديف، وإذا كانت هناك فرصة ضئيلة لإيجاده حي سننتظر هذه الأخبار، وما حدث يعتبر شيئا مروعا".

سوق الانتقالات "النادي لا زال يعمل على ذلك وصعب التوقيع مع لاعبين في هذه الفترة، لكن أعتقد بأننا نحتاج لاعبين ويمكننا التعاقد لتعويض المصابين مثل هولدينغ وبلرين وويلباك، لكن نستطيع اللعب مع لاعبينا المتوفرين حالياً، نريد التوقيع فقط مع لاعب أو اثنين يساعدان الفريق."

انضمام دينيس سواريز من برشلونة "لا أريد التحدث عن كل لاعب، وأعلم أن النادي يعمل على ضم عدة لاعبين".

جودة اللاعبين التي يرغب بضمها "علينا أولا إيجاد اللاعب الذي يملك القدرة والجودة على مساعدتنا، نحن نحتاج جناح أيمن وأيسر وكذلك ربما قلب دفاع، لكن الآن مافروبانوس عاد من إصابته، وأعتقد بأني سأشركه في المباريات القادمة".

هيكتور بيليرين "هيكتور لاعب ناضج واستقبل خبر الإصابة كلاعب محترف، وهو يتجهز الآن للعودة أقوى من السابق".

اقرأ أيضا:

آل الشيخ يكشف عن ثلاثة مرشحين لتدريب بيراميدز "مدربا ريال مدريد وإشبيلية السابقين"

طارق حامد وساسي ضد بيراميدز.. ستشعر بأمان حتى وأنت في حقل ألغام

تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد

مؤمن زكريا: لست على وفاق مع يوسف.. لم يبلّغ حديثي بالشكل الصحيح

أمير مرتضى: سندرس عرض تركي آل الشيخ.. الحسم في يد مجلس الزمالك وجروس

يوسف: لست سببا في رحيل مؤمن زكريا عن الأهلي