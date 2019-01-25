جوارديولا: أشعر بالأسف لما حدث مع هنري

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالأسف لما حدث مع تيري هنري مدرب موناكو الفرنسي.

نادي الإمارة الفرنسية أعلن يوم الخميس تعليق مهام الغزال الفرنسي عن العمل بعدما تواصل تراجع النتائج تحت قيادته وحقق الفوز في 5 مباريات فقط من أصل 20.

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وجوارديولا ظهر في المؤتمر الصحفي لمواجهة بيرنلي بدور الـ4 من كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت، وتحدث عن الآتي.

"سنلعب بفريق قوي قادر على هزيمة بيرنلي غدا، سأختار أفضل تشكيل ممكن. لن يكون هناك لاعبين من الأكاديمية غدا، سنلعب بالتشكيل الأساسي".

"بعد مباراة بيرتون بعض لاعبي الأكاديمية حصلوا على عروض إعارة حتى نهاية الموسم، سنفكر في الأمر لاحقا".

"للمرة الألف، لن ندخل السوق في يناير".

هل يمكنكم الفوز بالرباعية؟ "ربما في الفانتازي".

"أشعر بالتعاطف مع تيري هنري، أنا لا أفهم لماذا حدث ذلك، الأمر ليس من شأني ولكن أنا متأسف لما حصل معه، أعرفه جيدا إنه شخص استثنائي".

"جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة غدا باستثناء (فينسنت) كومباني".

"ميندي لعب 25 دقيقة في المباراة الماضية بعد وقت طويل، سنرى إذا كان يمكنه أن يلعب مثلها غدا".

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