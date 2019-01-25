هازارد يرد على ساري: أنا قائد

"هازارد مهم لكنه لا يتمتع بصفات القيادة" هكذا يرى مدربه في تشيلسي ماوريسيو ساري، وإدين هازارد رد على الإيطالي.

وكان ساري قد قال في تصريحات صحفية: "هازارد يستطيع دائما قيادتنا للفوز بأي مباراة في دقيقتين، أحيانا في دقيقة واحدة. لكنه في الوقت الحالي ليس قائدا".

وهازارد بعدما سجل هدفا في شباك توتنام ساهم في وصول البلوز إلى نهائي كأس الرابطة عقب اللجوء إلى ركلات الترجيح، أعتقد أنه الوقت المناسب للحديث عما قاله مدربه.

وعند سؤاله عما إذا كان الأداء الذي قدمه فريقه سيجعل ساري سعيدا بعدما انتقد الأخير عقلية اللاعبين بعد السقوط أمام أرسنال في الدوري، أجاب البلجيكي "آمل ذلك".

وأضاف "في اجتماع ما قبل المباراة تحدثنا عن ضرورة الوصول إلى النهائي. الآن نحن في النهائي لذا نحن سعداء".

وشدد على "وظيفتي في الملعب القيام بما استطيع فعله، وفي مباراة توتنام فعلت ذلك لذا أنا سعيد، دائما ما أقول إنني قائد في الملعب. أعتقد أنني قائد".

وعن التصريحات التي قالها مدربه "في الواقع لا أهتم، فقط ألعب كرتي المعتادة ولا يهم ما يقوله المدرب، أركز فقط مع الفريق وتقديم الأفضل معه".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وسيكون النادي اللندني على موعد مع مواجهة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، لقاء اعتبره هازارد "لقاء متساويا في فرص الفريقين، اللعب أمام سيتي دائما صعب فخلال آخر 5 سنوات حققوا العديد من البطولات".

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