اسكواش - فرج ونور الشربيني يتوجان بلقب بطولة الأبطال.. والصعود لقمة تصنيف الرجال

توج الثنائي نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا وعلي فرج المصنف الثاني عالميا بلقب بطولة الأبطال للاسكواش المقامة بولاية نيويورك الأمريكية.

وتعتبر بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى للعام الجديد والبالغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وحافظت نور الشربيني على اللقب للعام الثاني على التوالي بعد التغلب على رنيم الوليلي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة.

وتقدمت نور الشربيني بصعوبة في الشوط الأول 11-9، قبل أن تحسم الشوطين الثاني والثالث بنتيجة واحدة 11-8.

وبذلك تتوج نور الشربيني باللقب للعام الثاني على التوالي والمرة الثالثة في تاريخها، لترفع رصيد مصر إلى 4 ألقاب من البطولة، إذ حصدت رنيم اللقب الأول لمصر عام 2015.

ورغم ذلك تحافظ رنيم الوليلي على صدارة التصنيف العالمي في شهر فبراير بسبب ارتفاع نقاطها بالوصول للنهائي وثبات نقاط نور الشربيني بالحفاظ على اللقب.

أما على مستوى الرجال فشهد النهائي مباراة مثيرة بين محمد الشوربجي وعلي فرج انتهت بفوز فرج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ونجح فرج في تحويل تأخره بشوطين نظيفين (10-12، 6-11) إلى معادلة النتيجة بالفوز في شوطين متتاليين 11-6 و 11-3.

ولجأ اللاعبان إلى الشوط الفاصل لحسم الفائز باللقب ووصلت النتيجة للتعادل 8-8 قبل أن يحصد علي فرج الشوط والمباراة بنتيجة 11-8.

وحقق علي فرج اللقب للمرة الأولى في تاريخه، كما حقق إنجازا تاريخيا بالنسبة له بضمان الصعود إلى قمة التصنيف العالمي للرجال في بداية مارس المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

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