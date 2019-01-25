بالفيديو – راموس بطل العاصمة يقود ريال مدريد لفوز مثير على جيرونا في كأس الملك

فاز ريال مدريد على ضيفه جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

النادي العاصمي الذي يبحث تجنب الخروج من ربع النهائي، وهي المرحلة الأبعد التي وصل لها ريال مدريد في آخر 4 مواسم بمسابقة الكأس.

في المقابل يسعى جيرونا لمواصلة مغامرته في ظهوره الأول تاريخيا بربع النهائي، بعد أن أطاح بـ أتليتكو مدريد في الدور الماضي.

المباراة المثيرة اشتعلت منذ الدقيقة السابعة عندما افتتح أنطوني لوزانو التسجيل لـ جيرونا بعد عرضية مميزة من راؤول جارسيا.

هدف ريال مدريد لم يتأخر، إذ اعتمد أصحاب الأرض على انطلاقات الظهير ألفارو أودريوزولا الذي أرسل عرضية في الدقيقة 18، تابعها لوكاس فاسكيز بسهولة في الشباك شبه الخالية.

فينيسيوس جونيور أحد نجوم ريال مدريد في يناير، صنع الكثير من الضوضاء في دفاعات جيرونا، وتحصّل على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد عرقلة من لوزانو، لم يتردد الحكم أونديانو ماينكو في احتسابها دون الحاجة للرجوع إلى تقنية الفيديو.

المتخصص سيرخيو راموس انبرى للركلة، ونفذها بنجاح، بل على طريقة بانينكا كما اعتاد مؤخرا، ليتقدم ريال مدريد في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

ريال مدريد كاد أن يزيد من تقدمه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة كريم بنزيمة، إلا أنها اصطدمت بالقائم وخرجت إلى ركلة مرمى.

بنزيمة واصل محاولاته مع مطلع الشوط الثاني، عندما تبادل الكرة مع فينيسيوس في الدقيقة 50 وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس المخضرم جوركا إرايزوز أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

جيرونا لم يكتف بالدفاع، واندفع إلى الأمام ليتحصل على ركلة جزاء بعد لمسة يد ارتكبها البديل ماركوس يورنتي الذي عاد بعد أن غاب عن ريال مدريد للإصابة منذ نهائي كأس العالم للأندية.

أليش جرانيل قائد جيرونا سدد الركلة بنجاح على يسار تيبو كورتوا الذي ارتمى في الاتجاه الصحيح دون أن ينجح في التصدي، ليتعادل جيرونا بالهدف الثاني في الدقيقة 66.

انتشاء جيرونا لم يدم طويلا، خصوصا عندما قام قائدا ريال مدريد بالتعاون، ليرسل مارسيلو عرضية تابعها راموس برأسية في شباك جيرونا بالدقيقة 77، ليعود ريال مدريد إلى التقدم.

راموس سجّل 13 هدفا هذا الموسم مع النادي والمنتخب، وهو أكثر من أعلى إجمالي سجله في مسيرته بواقع 11 هدفا في موسم 2016\2017.

النادي العاصمي استغل ارتباك الدفاع الكتالوني، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 80 عبر كريم بنزيمة الذي تلقى عرضية من فينيسيوس جونيور الذي صنع هدفه الثامن مع فريقه هذا الموسم.

أما جوركا إرايزوز حارس مرمى جيرونا، فاستقبل 58 هدفا طوال مسيرته في 18 مباراة خاضها أمام ريال مدريد.

مباراة الإياب تقام يوم الخميس المقبل على ملعب مونتيليفي، وسيحتاج خلالها جيرونا للفوز بهدفين دون رد حتى يعبر إلى المربع الذهبي.