التشكيل - جيرو يقود هجوم تشيلسي.. ويورنتي يعوض كين وسون في توتنام

بسبب عدم قدرته على الدفع بمهاجمه الجديد جونزالو إيجوايين، يعوّل ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي على الفرنسي أوليفيه جيرو في هجوم البلوز بمواجهة توتنام.

تشيلسي يستقبل توتنام على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بغية تعويض الهزيمة ذهابا بهدف دون رد.

إيجوايين الذي انضم للفريق يوم أمس بشكل رسمي، لم يحضر في الوقت المناسب لقيادة هجوم تشيلسي أمام الجار اللندني.

أما ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام، والذي يعاني من غياب هاري كين وسون هيونج مين، فواصل التعويل على الإسباني فيرناندو يورنتي في خط الهجوم.

الفريق الفائز سيواجه مانشستر سيتي في نهائي البطولة على ملعب ويمبلي.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزبليكويتا - دافيد لويز - أنطونيو روديجير - إيمرسون بالميري

الوسط: جورجينيو - نجولو كانتي - روز باركلي

الهجوم: بيدرو رودريجيز - أوليفيه جيرو - إيدن هازارد

دكة البدلاء: ويلي كابايرو - إيثان أمبادو - ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاسيتش - كيلوم هودسون أودوي - ويليان - لوكاس بيازون

تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا

الدفاع: سيرج أورييه - توبي ألديرفيرلد - يان فيرتونخن - بن دافيز

الوسط: إيريك داير - هاري وينكس - موسى سيسوكو - كريستيان إريكسن - إيريك لاميلا

الهجوم: فيرناندو يورنتي

دكة البدلاء: هوجو لوريس - داني روز - دافينسون سانشيز - كايل ووكر بيترس - لوكاس مورا - أوليفر سكيب - جورج كيفن نكودو