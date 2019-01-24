ليكيب: باريس توصل لاتفاق مع زينيت بشأن ضم باريديس

الخميس، 24 يناير 2019 - 17:48

كتب : FilGoal

لياندرو باريديس - زينيت سان بطرسبرج

توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق مع ليوناردو باريديس لاعب وسط زينيت الروسي بحسب تقرير لصحيفة ليكيب الفرنسية.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب الأرجنتيني سوف ينضم إلى فريق العاصمة الفرنسية بعد اتفاق مسؤولي الناديين يوم الخميس على كافة تفاصيل الصفقة.

قيمة الانتقال ستبلغ 47 مليون يورو ومدة التعاقد ستكون لأربع سنوات ونصف.

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الفحص الطبي الأمر الوحيد الذي يتبقى للإعلان الرسمي عن ضم صاحب الـ24 عاما بحسب التقرير.

باريديس شارك مع زينميت في 22 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

وانضم ليوناردو إلى زينيت في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 23 مليون يورو.

ليوناردو باريديس باريس سان جيرمان

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