40 مليونا وسؤال واحد.. أين ذهب "مو صلاح"؟

مع استمرار اختفاء النجم محمد صلاح من على صفحات التواصل الإجتماعي، تصاعدت موجة من التساؤلات بين معجبيه ومشجعيه خاصة هؤلاء الذين تابعوه بشغف على هذه المواقع والذين تجاوز عددهم 40 مليون متابع بين فيسبوك وتويتر وانستجرام.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقد حدث ذلك الاختفاء بعد نشره لتغريدة عن أمنيته في 2019 بالعودة للتواصل بشكل حقيقي ليمسح بعدها كل أثر له على الإنترنت.

وقد اجتهد المتابعين في فك لغز هذا الاختفاء، إذ ذهب بعض المتابعين إلى الترجيح بأن السبب الحقيقي هو رغبة اللاعب في التركيز على مشواره الرياضي بشكل أكبر خاصة بعد أن توج بلقب أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية على التوالي.

وقد امتدح البعض الآخر هذا الموقف من اللاعب باعتباره قدوة للشباب، وفسروا أن هذا الاختفاء ما هو إلا لفتة من اللاعب لتحث الشباب على التركيز على حياتهم الحقيقية والتفاعل والتواصل الإنساني اليومي.

في نفس الوقت أعلنت "دي اتش ال اكسبريس" –المتخصصة في الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم- في إطار احتفالها بعامها الخمسين عالميا أنها ستتعاون مع الجمهور من أجل الوصول إلى صلاح، وقد خصصت الشركة موقعها الإلكتروني www.dhlconnectsyou.com لاستقبال صور لهداياهم ليتنافسوا فيما بينهم ليفوز 50 سعيد حظ بوصول هديته للفرعون المصري.

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