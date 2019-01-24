مدرب ريال مدريد الأسبق: مارسيلو يكتسب الوزن بسهولة.. يواجه مشكلة سمنة مثل شنايدر

يواجه مارسيلو لاعب ريال مدريد صعوبات في حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية مؤخرا، ومدربه الأسبق يمتلك التفسير.

فيسلي شنايدر النادي : هولندا مارسيلو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بيرند شوستر مدرب ريال مدريد الأسبق، أكد التقارير التي أرجعت فقدان مارسيلو لمكانه في التشكيلة الأساسية، إلى زيادته في الوزن.

شوستر قال في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "في كل الأندية، تجد لاعبين أو 3 أو 4 يعانون من مشاكل مع الوزن، بعض اللاعبين يواجهون صعوبات مع السمنة بسهولة، وفي المقابل لا يزداد وزن البعض الآخر بغض النظر عن مقدار ما يأكلونه".

الرجل الألماني الذي أشرف على تدريب مارسيلو في ريال مدريد لعام ونصف ما بين 2007 و2008، واصل حديثه: "عندما كنت مدربا لريال مدريد، بعض اللاعبين مثل (فيسلي) شنايدر واجهوا هذه المشكلة عندما تعرضوا للإصابة وابتعدوا عن التدريبات والمباريات، ومارسيلو واحدا من هؤلاء اللاعبين".

واختتم: "يتوجب على هؤلاء اللاعبين الحرص بشأن وزنهم خصوصا عندما يتعرضون للإصابة".

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