بعد أزمة اختفاء سالا.. رابطة الدوري الإنجليزي ترفض تمديد سوق الانتقالات لكارديف

كارديف سيتي تعاقد مع اللاعب الأغلى في تاريخه ولكن سعادة جماهيره لم تدم طويلا. المهاجم القادم من الدوري الفرنسي جار البحث عنه بعد سقوط طائرة كان يستقلها للتوجه إلى فريقه الجديد.

الأرجنتيني إيمليانو سالا مهاجم نانت الذي انضم إلى صفوف كارديف سيتي مقابل 15 مليون إسترليني اختفى قبل أيام بعدما سقطت طائرته في بحر المانش، ولم يستدل حتى الآن على مكان الطائرة وإن كان سالا قد توفي أم نجا.

وتقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية يؤكد أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رفضت طلب نادي كارديف الويلزي بتمديد فترة سوق الانتقالات كاستثناء له بعد اختفاء لاعبه الجديد.

والمدير التنفيذي شين كو قال لإذاعة توك سبورت: "من الصعب للغاية ذهنيا ونفسيا وعاطفيا التعامل مع موقف مثل ذلك. الآن نملك 8 أيام حتى نهاية سوق الانتقالات ولكن التعاقد مع سالا استغرق مننا أشهر في متابعته".

وأضاف "تواصلنا مع رابطة الدوري ولكنهم أخبرونا أن لدينا 8 أيام مثل باقي الفريق، الآن نملك 8 أيام ولا نعرف كيف نتعامل مع موقف مثل ذلك. الجميع بخير وحالة جيدة في النادي ولكنهم بالتأكيد مصدومون مما حدث".

ماذا حدث مع سالا؟

كان المهاجم الأرجنتيني في طريقه من مدينة نانت الفرنسية متجها إلى مدينة كارديف حيث يستعد للانضمام إلى فريقه الجديد.. لكنه لم يصل حتى الآن.

المخاوف تحيط البعض، وإيمليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الجديد قد يكون في عداد الأموات بعد تحطم طائرة كان يستقلها بالقرب من جزيرة آلدرني في بحر المانش.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت أن سالا واحد ضمن شخصين استقلا طائرة من طراز Piper Malibu، وهي طائرة صغيرة الحجم، قبل أن تتحطم بالقرب من منارة الكاسكيتس ليلة يوم الإثنين.

وأوضحت بي بي سي أن طائرة عمودية "هليكوبتر" تابعة لخفر السواحل تبحث الآن عن المفقودين إضافة إلى مشاركة لطاقم من جزيرة آلدرني قبالة منارة الكاسكيتس.

متحدث باسم خفر السواحل صرح بأن اختفاء الطائرة لم يكن في نطاق المملكة المتحدة ولكنه تم إرسال طائرتين هليكوبتر للمساعدة في البحث.

ومسؤول من مكتب الأرصاد الجوية أكد أن الأجواء لم تكن سيئة بتلك الفترة الزمنية، وسرعة الرياح لم تكن كبيرة.

جون فيتزجيرالد الرئيس التنفيذي للبحث الجوي قال: "تم تحذيرنا من قبل خفر السواحل في جيرنزي حوالي الساعة 8:30 من مساء الإثنين، عندما اختفت الطائرة من الرادار. تواجدنا في الساعة 9 وبحثنا حتى منتصف الليل".

"في الساعة الثانية صباحا أجبرنا المطر على التوقف وغادرنا مجددا الساعة الثامنة صباحا، وأنا متأكد من أننا سنجد في نهاية المطاف مسار الطائرة. فقدنا الاتصال به على ارتفاع 600 متر حتى تمكن من الطيران حوالي عشرة كيلومترات قبل ملامسة البحر".

"ما لا نعرفه هو إذا كان الهبوط خاضعا للسيطرة أو إذا كان قد غرق في الماء. إذا لم يستطع الطيار التحكم في المسار، فسيتم العثور على آثار نفط أو قطع من الحطام. إذا كان هبوطه خاضعا للسيطرة، يمكننا أن نتوقع العثور على طوق النجاة".

الطيران المدني الفرنسي أكد تواجد سالا على متن الطائرة رفقة الطيار الذي تولى إدارة الطائرة، وشرطة جيرنسي أفادت أنها "بحثت في حدود 1000 ميل مربع بمساعدة 5 طائرات وقاربين نجاة. لا توجد حتى الآن أي آثار للطائرة التي كانت تحمل إميليانو سالا وسيستمر البحث".

في المقابل أعلن نادي نانت الفرنسي تأجيل مباراته أمام إنتينتي في دور الـ32 من كأس فرنسا والتي كان من المفترض إقامتها يوم الثلاثاء.

وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي علق على الأمر خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بيرتون بكأس الرابطة قائلا: "الأمر حزين للغاية، أخبار مريعة ولكننا بانتظار التأكيد".

سالا صاحب الـ28 عاما انضم إلى صفوف كارديف خلال الميركاتو الشتوي الجاري قادما من نانت الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

ومثل الأرجنتيني أندية بوردو وكان أيضا في الدوري الفرنسي قبل أن يُتم انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الموسم الجاري شارك سالا مع نانت في 21 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين، أبرز تلك الأهداف كانت في شباك موناكو ومارسيليا وهاتريك في مرمى تولوز.

ولد سالا في مدينة سانتا في الأرجنتينية ولكنه اكتسب سمعته الحقيقية كلاعب محترف في الملاعب الفرنسية ليتواجد ضمن هدافي مسابقة برصيد 12 هدفا.

15 مليون إسترليني جعلت سالا اللاعب الأغلى في تاريخ كارديف سيتي. ونانت الذي اشتراه مقابل مليون يورو فقط حقق استفادة مادية كبيرة.

"أعلم أن التحدي كبير، ولكن معا سوف نحققها" كان ذلك ما كتبه اللاعب المولود عام 1990 على حسابه على تويتر بعد التوقيع للفريق الويلزي.

"استقبلنا الأمر بحزن عظيم، نود أن نظهر كل اتعاطف مع أقاربه. ولكن علينا أن ننتظر وألا نفقد الأمل حتى النهاية".. الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد.

يومان مرا على ذلك قبل أن ينشر إيمليانو صورة رفقة زملائه في نانت وعلق عليها "وداعا".. وداع ربما سار بالطريقة التي لم يأملها.

يوم الأربعاء، نشرت الشرطة بيانا قالت فيه إنها تبحث حاليا بناء على 4 احتمالات، أن الطائرة قد هبطت في مكان ما لكن لم تتواصل مع أحد، أنها هبطت فوق الماء وتم التقاط الركاب عبر سفينة مارة لكن لم يتواصلوا مع أحد، وثالثا أن تكون هبطت فوق الماء عبر زورق نجاة نعلم أنه كان على متن الطائرة، وأخيرا أن الطائرة تكون تحطمت فور اصطدامها بالماء وتركت الركاب في البحر، والأولوية لدينا لفرضية زورق النجاة.

واستأنف فريق كارديف تدريباته يوم الأربعاء، فيما ألغى فريق نانت تدريباته بنفس اليوم.

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