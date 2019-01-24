سولشاير يكشف جديد مفاوضات يونايتد مع مارسيال ودي خيا.. وموقف سانشيز أمام أرسنال

الخميس، 24 يناير 2019 - 13:49

كتب : FilGoal

دي خيا - مانشستر يونايتد - توتنام

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد جديد مفاوضات ناديه مع أنتونتي مارسيال وديفيد دي خيا لتجديد تعاقدهما مع الفريق.

أنتوني مارسيال

النادي : مانشستر يونايتد

ديفيد دي خيا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي

إدارة الشياطين الحمر قررت تفعيل خيار التجديد لموسم إضافي للثنائي في ظل عدم التوصل لاتفاق جديد بشأن تجديد التعاقد.

وعند سؤاله عن موقف الثنائي أجاب المدرب النرويجي "أظن النادي يقدم تطورا في هذا الشأن ولكني أترك الأمر للأشخاص المناسبة للقيام به".

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وأضاف "لا أعلم حقيقة النقطة التي وصلوا إليها ولكني آمل أن تكون هناك أخبارا جيدة في الأسابيع المقبلة".

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد ذكرت أن النادي اقترب من التوصل لاتفاق مع مارسيال للتجديد لمدة 5 مواسم حسبما علمت من مصادرها.

وعن التقارير التي أشارت إلى رغبة أرسنال في التعاقد مع الإيفواري إيريك بايلي مدافع الفريق، أوضح سولشاير "لن أكون متفاجئا إن حدث ذلك، ولكنها نقطة من ضمن نقاط أخرى دائما ما تصدر شائعات بشأنها".

وتطرق لاعب الفريق السابق إلى موقف التشيلي أليكسيس سانشيز في مواجهة فريقه القديم أرسنال في لقاء كأس الاتحاد يوم الجمعة.

وأشار في تصريحات لقناة ناديه "أعتقد أنه سيحب وقوف الجماهير (مشجعو أرسنال) ضده. كلاعب يظهر الكبرياء ويدور بداخله: سأريكم جميعا. إنه لاعب رائع في التدريبات وسلوكه لا غبار عليه لذا آمل أن يتسمتع باللقاء".

وأكد سولشاير غياب الثنائي مروان فيلايني وماركوس روخو عن صدام المدفعجية للإصابة.

ويتطلع الشياطين الحمر لتحقيق الانتصار الثامن على التوالي في مواجهة الفريق اللندني، إذ حقق الفريق تحت قيادة مدربهم المؤقت 7 انتصارات متتالية صعدت به للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن أرسنال.

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