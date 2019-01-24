باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة نيمار

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتعرض أغلى لاعب في العالم للإصابة في القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورج بكأس الرابطة، ليتلقى العلاج في الملعب أولا، لكن بعدها بفترة بسيطة، اضطر نيمار للخروج من الملعب متأثرا بإصابته وبدا أنه يعاني من قوتها.

ولم يجلس نيمار على مقاعد البدلاء، حيث غادر الملعب باكيا مع محاولات من عضو في الجهاز الفني لسان جيرمان لتهدئته.

وقال بيان النادي الباريسي إن الدولي البرازيلي يعاني من تكرار الآلام في مشط القدم اليمنى، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي وأجبرته على الغياب لعدة أشهر.

وأوضح البيان أن علاج هذه الإصابة يعتمد على كيفية تطورها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن تصور جميع الخيارات في هذا الوقت، دون إيضاح مدة الغياب المحتملة.

وقد تشكل الإصابة تهديدا كبيرا لسان جيرمان في حال غياب نيمار لفترة طويلة، حيث يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد يوم 12 فبراير المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

حيث تعيد اللقطة للأذهان إصابة نيمار بالتواء في الكاحل العام الماضي، والتي غاب بسببها عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16.

يذكر أن سان جيرمان خسر في مباراته الأخيرة في الدوري ضد جينجان نجم الوسط ماركو فيراتي بسبب الإصابة في الكاحل.

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