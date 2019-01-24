عواد: كأس أمم 2019 فرصة لن تتكرر.. الأمر أكثر من مجرد كرة قدم

الخميس، 24 يناير 2019 - 12:30

كتب : FilGoal

محمد عواد مع الوحدة السعودي

يتطلع محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل.

وصرح عواد عبر قناة أون سبورت: "استضافة مصر للبطولة فرصة لن تتكرر، كنت صغيرا في بطولة 2006 ..إنه شعور رائع أن تمثل بلادك وسط جماهيرك وتحارب وتقاتل من أجل إسعاد الجماهير في فترة صغيرة بحدث كبير، الأمر لا يتعلق بكرة القدم بل دور وطني تجاه وطنك وبلدك وشعبك".

وأضاف: "أتمنى أن يحالفنا التوفيق في البطولة لإعادة المنتخب على منصات التتويج".

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وأشار حارس مرمى الوحدة إلى أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب سيصل إلى السعودية خلال يومين على الأكثر.

وأوضح في ختام تصريحاته: "ناجي سيتواجد في السعودية 10 أيام لمتابعة مبارياتي وتدريباتي، وكذلك مباريات حسين السيد مع الاتفاق ومحمد عطوة لاعب نادي الرائد".

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