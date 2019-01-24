دي يونج لاعب برشلونة الجديد يعترف: تحدثت مع باريس وسيتي

أقر فرينكي دي يونج اللاعب المنتقل للتو إلى برشلونة أنه تحدث مع مسؤولي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي حول إمكانية انتقاله إلى أحدهما.

وقال دي يونج في حوار مع قناة نوس الهولندية:"أنا سعيد وفخور ونوعا ما مرتاح أن الأمور انتهت. تحدثت مع باريس، نعم. كلمت ماكسويل لأبلغه أنني لن أنضم إلى الفريق ووكيلي تحدث معهم. تكملت أيضا مع جوسيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) بشأن الانتقال إلى الفريق".

وأضاف الهولندي البالغ عمره 21 عاما "الأندية تحاول إقناعك عندما تسعى للحصول على خدماتك. أنا سعيد وفخور أنها بذلت كثيرا لتحصل علي. برشلونة أرادني منذ فترة طويلة، حاول مسؤولوه التعاقد معي العام الماضي لكن موقفهم المالي حال دون ذلك، لا يمكنهم إنفاق الكثير".

وأعلن برشلونة يوم الأربعاء تعاقده لخمسة مواسم مع دي يونج تبدأ في يوليو المقبل.

وانتقل لاعب وسط هولندا إلى الفريق الكاتالوني مقابل 75 مليون يورو.

ودي يونج موهبة صاعدة في القارة العجوز وبرز بتألقه مع هولندا في مباريات دوري أمم أوروبا البطولة التي تأهل فيها الفريق البرتقالي إلى الدور نصف النهائي الذي يواجه فيه إنجلترا في يونيو.

اقرأ أيضا

نصائح من منظم يورو 2016 لمصر قبل تنظيم كأس الأمم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاصة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز

6 أمور ننتظرها في ليلة محورية للدوري المصري

أسطورة ليفربول يدافع عن صلاح

بيان من الإسماعيلي للرد على استبعاده من دوري الأبطال