جوارديولا يتنفس الصعداء بعد الخروج من ملعب بيرتون بلا إصابات

تنفس بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الصعداء بعدما خرج فريقه من المباراة الثانية أمام بيرتون البيون بدون تعرض أي من اللاعبين للإصابة مع تأكد الصعود إلى نهائي كأس رابطة المحترفين.

وتغلب مانشستر سيتي على بيرتون البيون بهدف دون رد سجله سيرجيو أجويرو ليتأهل للنهائي بالفوز 10-0 في مجموع المباراتين وينتظر حامل اللقب معرفة إسم منافسه في النهائي، حيث سيلتقى تشيلسي وتوتنام مساء الخميس في إياب نصف النهائي بملعب ستامفورد بريدج.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأمور سارت بشكل جيد، أرضية الملعب كانت خطيرة للغاية، حيث كانت زلقة جدا".

وأضاف "قدمنا مباراة جيدة، افتقدنا اللمسة الأخيرة، وبيرتون سنحت له فرصتين أو ثلاث فرص صريحة، لكن نحن الآن في المباراة النهائية".

وواصل "المباراة كانت مختلفة تماما عن مباراة الذهاب، لأننا بدأنا مع أفضلية في النتيجة بتسعة أهداف، لم أرى أي تراجع في الرغبة في اللعب".

واستمر "لعبنا بجدية وخرجنا من المباراة بدون إصابات، كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو لعبنا لمدة 60 أو 65 دقيقة بكثافة عالية".

وأشرك المدير الفني الثلاثي الشاب إيان كارلو بوفيدا وفيليكس نميشا، وكذلك فيليب ساندلر، حيث عبر عن إعجابه بما قدمه الثلاثي.

وعن هذا قال المدرب الكتالوني: "إيان بوفيدا لعب بجرأة كبيرة، مع الكرة وبدونها، فيليبي ساندلر لعب بشكل جيد مع الكرة وعلى مستوى الدفاع أيضا، الثنائي ظهر بشكل جيد".

وواصل جوارديولا تصريحاته بقوله: "سنحاول الفوز باللقب، ولكن المهم أننا وصلنا إلى النهائي للعام الثاني على التوالي".

وأردف "نحن نتعامل مع كأس كاراباو بجدية، وهذا ما قمنا به في كل المباريات التي لعبناها، أوكسفورد وفولهام وليستر ثم بيرتون، نحن الآن في النهائي وسنستعد لمحاولة تحقيق الفوز".

وشدد "لا أفكر في إسم المنافس، سواء كان تشيلسي أو توتنهام فكلاهما منافس صعب".

وأنهى جوارديولا تصريحاته قائلا: "الأمر الآن يتعلق بكيفية إعداد الفريق لشهر فبراير، سنذهب إلى المباراة النهائية من أجل تحقيق الفوز".

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