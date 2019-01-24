بوكيتينو ينتقد تقنية الفيديو: لا تعجب أحدا وتضايق الجمهور

الخميس، 24 يناير 2019 - 11:34

كتب : FilGoal

بوكيتينو

لا يحبذ ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز لما يرى من سلبيات ترافقها ولاعتراض البعض عليها لأنها تفقد كرة القدم متعتها.

وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحفي:"فكرة جيدة تأخير تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري لأنه إذا كنا لا نمتلك كل المعلومات ولا نعرف كيف ستنفذ أو كيف نطور هذا النظام، من الأفضل التوقف لعام أو أكثر".

وأضاف بوكيتينو "لا أحد في أوروبا سعيد بالتقنية وما يقلقني أن الأمر قد يصل إلى أن تصبح كرة القدم مزعجة للجمهور. إذا أوقفت اللقاء 5 دقائق من أجل قرار، لا أعلم كيف ستكون ردة فعلهم. تكنولوجيا خط المرمى هي الأفضل لكن بعد ذلك الأمر منوط برؤية الحكم. ستغيب المشاعر بسبب ذلك، المشاعر والحماس".

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وأتبع "كرة القدم في إنجلترا أكثر ديناميكية. مقارنة بإسبانيا وإيطاليا، الكرة في اللعب أكثر بإنجلترا. الجمهور في هذا البلد معتاد على اللعب، تحول الكرة، الركلة الركنية، الهدف، بووم. من يحبذون تطبيق تقنية الفيديو يقولون إنها تساعد لكن كرة القدم تدور حول الأخطاء. سواء اللاعبين أو المدربين أو الحكام".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت في وقت سابق أن تقنية الفيديو ستطبق في البطولة بدءا من الموسم المقبل (2019-2020).

وتطبق التقنية في الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي وتلقى بعض الانتقادات بسبب الجدل الذي يصاحبها لأن الحكام أحيانا يوقفون المباريات مدة طويلة للتأكد من قرار.

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