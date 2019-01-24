مواعيد مباريات الخميس 24 - 1 - 2019.. صدامات عنيفة في الدوري المصري

الخميس، 24 يناير 2019 - 01:39

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك - اتحاد طنجة - كأس الكونفدرالية

الأيام الكروية الحافلة ليست السبت بالضرورة، بل يمكن أن تكون يوم الخميس أيضا.

Filgoal.com يستعرض مواعيد مباريات الخميس 24 يناير 2019 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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في الدوري المصري يصطدم الزمالك المتصدر بمطارده الحالي بيراميدز في مواجهة مرتقبة على ملعب بتروسبورت، في تمام الثامنة مساء.

الدوري المصري يشهد مواجهة أخرى ساخنة بين الأهلي ومصر للمقاصة على استاد برج العرب، في تمام الخامسة مساء.

أما الإسماعيلي فيسعى لتعديل أوضاعه عندما يواجه بتروجيت في الثانية والنصف مساء.

تُنقل كل مباريات الدوري المصري عبر أون سبورت ونايل سبورت.

وتنطلق مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2019، بمواجهة قوية بين إيران والصين في السادسة مساء، تُبث عبر beIN MAX، ويعلق عليها خليل البلوشي.

وفي كأس ملك إسبانيا، يستقبل ريال مدريد ضيفه جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب ربع النهائي، تُبث عبر beIN Sports 3، ويعلّق عليها حسن العيدروس.

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